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Память в камне
В преддверии празднования юбилея Великой Победы во Владивостоке продолжается ремонт и реставрация 8 городских памятников, связанных с историей войны.
Как сообщили в мэрии Владивостока, реставрация осуществляется в рамках реализации ведомственной целевой программы "Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010-2012 годы", утвержденной главой Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Работы ведет специализированная компания, выигравшая конкурс.
Уже практически приведены в порядок памятники Герою Советского Союза Елизавете ЧАЙКИНОЙ (ул. Набережная) и Герою Советского Союза Олегу КОШЕВОМУ (ул. Олега Кошевого). На постаменте памятника Герою Советского Союза Д.М. КАРБЫШЕВУ (ул.Карбышева) заменены разрушенные и утерянные мраморные плитки, восстанавливается надпись, бюст очищен от многолетних слоев краски.
Реставрируется Стена памяти владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (в районе ул. Петра Великого, 4). Заменяются разрушенные и утерянные гранитные плитки, надпись, орден Победы и стилизованные знамена готовятся к окрашиванию.
Кроме того, устраивается ниша для закладки капсулы с землей, привезенной из Москвы с места боев, в которых участвовали владивостокцы.
Также реставрационные работы ведутся на братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими милитаристами, что в Гайдамакском сквере, здесь обновляется основание обелиска. На острове Русском приводятся в порядок памятники матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и сигнальщику ЕЛИСЕЕВУ.
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