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«Все как будто правильно!»
21 марта исполнилось 107 лет со дня рождения мастера русского романса, певца и композитора Вадима КОЗИНА. Он родился в Петербурге, но большую часть жизни провел на Колыме, и магаданцы искренне считают его своим. Он всем сердцем полюбил эту суровую землю и считался ее своеобразной достопримечательностью. В последнее время, благодаря исследовательской работе сотрудников музея-квартиры знаменитого тенора, мы все чаще открываем для себя новые страницы его творческой и интеллектуальной жизни. Предлагаемые отрывки – из дневника В.А.Козина 1954 года. Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены.
16.04.54 г., 0.15 м.: О постановке пьесы Н. Островского «Таланты и поклонники» в Магаданском драматическом театре им. Горького:
В зрительном зале как обычно не более сотни человек. В чем дело? Почему на 4-м спектакле уже пусто? Ломает голову дирекция, недоумевают и обижаются актеры. А зритель, не тот «так называемый театральный зритель», которого в Магадане хватает на 2-3 спектакля, а зритель – житель Магадана – не идет. Почему не идет? Убогая постановка? Отвратительная декорация? Бедные костюмы? Наоборот, все впору большому столичному театру. Актеры слабые, плохо играют?
Да… слабо и плохо играют, осточертели зрителю. А главное – не заражают зрителя. В них нет огонька, искренности и того огня, который должен унести с собою взволнованный человек домой, чтобы завтра рассказать и поделиться с человеком, не бывшим еще на спектакле. Не с чем поделиться и не о чем говорить. Не о чем говорить, потому что актеры ничего не дают зрителю. А раз не о чем взволнованно поговорить, поделиться, видевший человек и не вспоминает о спектакле, а когда его и спросят через какой-то промежуток времени, он, словно отмахиваясь от мухи, скажет… ерунда. А на ерунду не стоит и идти, лучше дома на эти деньги купить спирта и посидеть и посудачить с товарищами по выпивке.
Все пьесы Островского, за исключением немногих, являются шедеврами русской драматургии. Во всех, устами того или иного персонажа, бросались прямо в лицо сильным мира того времени, недвусмысленные фразы, о их ничтожестве, никчемности и т. д. Образы пьес Островского выписаны с такой любовью, с такой правдивостью, что надобно быть просто никудышным актером, чтобы не суметь передать зрителю со сцены то, что вложил Островский в уста любого персонажа. ... Талантливости и даровитости для актера мало. Должен быть разум и умение разобраться, что ты делаешь. Сутырина абсолютно не понимает образа. Она просто пересказывает роль.
21.04.54 г. О погоде, заезжих гастролерах и вечных административных проблемах.
Погода опять повернулась на зиму. Никак зиме не хочется уступать своих прав. Вчера был ... штормовой ветер. Вчера я чуть-чуть не налетел на московскую и ленинградскую группы, уходя от Аркадия Зиновьевича, который, сокрушенно разводя руками, говорил о никчемности присылки московской театральной группы. Состав ея более подходит для антуража, чем для сольно-концертных выступлений. А все потому, что у власти и руководства искусством посажены некомпетентные люди в эстрадном деле, абсолютно в этом безграмотные. …Непонятно, кто и чем руководствуется при распределении этих назначений, только потому, что у него имеется партбилет? Это совершенно неправильно. Между прочим Арк. Зин. сказал, что директором Филармонии назначено лицо при произношении фамилии, только фамилии, можно сойти с ума, а также усумниться в нормальных умственных способностях давшего указание об этом назначении. Кто интересно? Арк. Зин. добавил, что все это происходит только потому, что рука руку моет. Почему же это все время так происходит и когда это все кончится, хотя бы здесь на Колыме? Сколько денежных средств уходит из-за этой некомпетентной массы руководителей в искусстве.
23.04.54 г. В.К. слушает радио, звучит «Песня о Ленинграде» на музыку СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО:
Чудеснейшая песня и по мелодии и по тексту...одна из лучших в творчестве Седого. Какие слышит в себе чудесные мелодии иногда композитор…, но иногда не все можно перевести на бумаги, иногда это не удается, я сужу по себе. Бывают случаи, когда проснешься среди ночи от чудесной музыки, ее слышишь целым оркестром, но как только протянешь руку к карандашу, как она куда-то как будто провалилась.
8.07.54 г.: В. К. дает оригинальную критическую оценку творчества поэта Бориса Слуцкого:
В первом стихотворении военного периода говорится о неумелости драться по-военному партизан стран народной демократии… «Покажем нашим братьям-партизанам, как надо у врага деревни брать. Кто, как не мы? Пошли! И мы пошли». Все как будто правильно! Мне, русскому, приятно от сознания моральной и физической мощи русского солдата. Скоро будет 10 лет со дня окончания Отечественной войны, и мне кажется нескромно и нетактично напоминать нашим друзьям и братьям, товарищам по оружию их неудачи, неопытность в ратных делах. По-моему, это уже перешло в компетенцию исследователя и военного историка.
…20 марта по традиции в часовне Святого Георгия Победоносца прошла Лития памяти Вадима Козина, представители властей, друзья и поклонники возложили цветы на его могиле на Марчеканском кладбище.
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