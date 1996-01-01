«Виртуозы Якутии» отмечают юбилей

Свой 15-летний юбилей Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» отмечает беспрецедентным Всероссийским юбилейным гастрольным туром по семи федеральным округам России. В очередное турне вошли Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Белогорск и Благовещенск.

Юбилейные концерты ансамбля освещали более десятка центральных СМИ и три телеканала, а «Голос России» в более чем 150 стран мира транслировал в эфире большую передачу об ансамбле скрипачей на английском языке. Ведь этот уникальный ансамбль давно стал визитной карточкой не только Якутии, но и России. Созданный в 1994 году при Высшей школе музыки РС (Я) педагогами Ларисой ГАБЫШЕВОЙ и Станиславом АФАНАСЕНКО из учащихся своих классов ансамбль в течение 15 лет дал более 1200 концертов в четырнадцати странах Европы и Азии. Совет Европы наградил его почетным дипломом «За важный вклад в укрепление позитивного облика России».