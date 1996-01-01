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Персонаж Владивостока: кто он? Покажи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Студенты Владивостокского института международных отношений стран АТР ДВГУ предлагают серьезно задуматься о символе нашего города.

Будущие политологи и рекламщики не раз проявляли свои креаторские способности, сегодня их новой разработкой станет предстоящая выставка "Владивосток в символах и образах", которая пройдет в мае-июне 2010 г. в учебно-научном музее ДВГУ. В рамках выставки будет проведен конкурс (май 2010 г.) на самую оригинальную идею по следующим направлениям: "Владивосток глазами молодежных субкультур", "Символика Владивостока: новое видение", "Персонаж Владивостока: кто он?", "Слоганы нашего города", "Владивосток архитектурный: дуэль эпох", "Социальная реклама во Владивостоке", "Символы Владивостока в коммерческой рекламе", "Поэтический Владивосток" (четверостишия о нашем городе). Организаторами выставки являются учебно-научный музей ДВГУ и Владивостокский институт международных отношений стран АТР ДВГУ.

Все желающие участвовать в выставке (конкурсе) могут до 15 мая 2010 г. принести (или прислать) работы по адресу: ВИМО ДВГУ (ул. Уборевича, 25, ауд. 211, тел. 408-178, e-mail: reklama211@rambler.ru) или Учебно-научный музей ДВГУ (Океанский пр-кт, 37).

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