Детский взгляд на взрослые вещи

7 апреля подведены итоги конкурса детского рисунка "Нарисуй офисное кресло", организаторами которого выступили рекламно-производственная компания ООО "Папирус" и мебельная компания ООО "РосОфис". Активное участие в конкурсе приняли ученики детской школы искусств №1 и детской школы искусств СОХЭШ.

Возраст конкурсантов составил от 5 до 9 лет. 50 интереснейших работ были представлены на конкурс. Все созданные юными художниками образы современного офисного кресла отличались творческой оригинальностью и свежестью восприятия. Увидеть и оценить работы могли и клиенты компании "РосОфис". Наиболее яркие рисунки украсили стены выставочного салона компании. Работы оказались настолько индивидуальными и неповторимыми, что прийти к единому мнению было очень нелегко.

Места победителей распределились следующим образом: 1-е место за самую неординарную творческую работу и главный приз - сертификат на сумму 10000 руб. - получил Сергей Сорока (7 лет, ДШ №1). 2-е и 3-е места, а также сертификаты по 5000 руб. у Анастасии Шилиной (7 лет, ДШ №1) и Алексея Задубровского (7 лет, ДШ СОХЭШ). Не остались без внимания и школы-участники - представителям школы №1 и школы СОХЭШ вручены сертификаты по 7000 руб. на приобретение офисной мебели в компании "РосОфис".