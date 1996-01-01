Буккроссинг: прочитал - отдай другому

С 19 по 25 апреля во Владивостоке пройдет неделя активных действий буккроссинга. Вы все еще не знаете, что это? Тогда обо всем по порядку.

Буккроссинг - сочетание культуры, эстетики и легкого присутствия тайны. Именно так можно охарактеризовать малоизвестное во Владивостоке (и в России в целом) течение, напрямую связанное с книгами.

Буккроссинг появился в Европе в те далекие времена, когда книга перестала быть роскошью. На Западе и по сей день принято дарить на праздники книгу, вот только не новую, а читаную. У нас же, в России, иной менталитет, иное отношение к книгам. Быть может, именно поэтому такое понятие, как буккроссинг, вызывает у большинства россиян вполне естественный вопрос: "А что это?" Пришло время узнать об этом, а еще - принять участие…

Буккроссинг (англ. book-crossing, иногда "книговорот") - это процесс "освобождения" книг, действующий по принципу "прочитал - отдай другому". Главная цель буккроссеров - поделиться с людьми тем, что даёт книга: знаниями, радостью, удовольствием. Цель номер два - превратить весь мир в одну большую библиотеку. Сколько в вашем доме книг, которые уже долгое время стоят на полке? Может, самое время их "отпустить"? Именно такая возможность представится всем жителям приморской столицы с 19 по 25 апреля.

Эта неделя является временем активных действий буккроссинга, и приурочена она к Всемирному дню книги - 23 апреля. Все это время у вас есть шанс не только поделиться книгами с другими любителями чтения, но и самому найти оставленную кем-то книгу. У таковой на обложке или форзаце обязательно (хотя и не всегда) будет наклейка или надпись, сообщающая о том, что эта книга является частью всемирной библиотеки. То есть, прочитав ее, вы должны отправить ее в дальнейшее "путешествие".

Во Владивостоке существует несколько заведений с безопасными полками, на которых можно найти или оставить книгу. Также книги оставляются владивостокскими буккроссерами на скамейках в парках, в кафе и других общественных местах.

В настоящее время участниками буккроссинга являются более 400 тысяч человек. Существует специальный сайт, на котором регистрируется книга, отправленная в "путешествие". Данная процедура не обязательна, но желательна, так как книге дается отдельный номер. При введении этого номера на сайте выдается вся история книги: кто является отправителем, какого числа книга "освободилась", кто уже успел ее прочитать и т.д. Найдя в городе "путешествующую" книгу и прочитав ее, вы также можете оставить комментарий на этом сайте, сообщив о ее нахождении. А вот, кстати, и адрес сайта: www. bookcrossing.ru.

Буккроссинг действительно стирает границы времени и пространства, ломает стереотипы, притягивает своей увлекательностью и некой таинственностью. Примите в нем участие, и вы поймете, что это ни с чем не сравнимая игра, переполняющая эмоциями и желанием новых книжных приключений.