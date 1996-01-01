Выставка "Багульник и хризантемы" в PORTMAY

16 апреля в галерее PORTMAY открывается выставка "Багульник и хризантемы" художников из Уссурийска Евгения и Марины Пихтовниковых. Приморская весна может служить идеальным обрамлением для их живописи, которая связана с жизнью природы всей своей художественной сутью. Авторы развивают традиционные жанры пейзажа и натюрморта, которые они выбрали давно, повинуясь велению души и личным творческим интересам

За время, прошедшее после окончания ими в 1994 году Дальневосточного института искусств, во многом определился круг их любимых тем, произведения приобрели узнаваемые, индивидуальные художественные черты. Художники хорошо дополняют друг друга, когда их работы соседствуют в одной экспозиции, как это происходит на их совместной выставке в галерее PORTMAY.

По сути, перед нами два взгляда на мир, два человеческих и художественных темперамента: мужской, выбирающий дикую природу Уссурийской тайги, символом которой лучше всего может служить упрямый багульник, цветущий на крутых склонах сопок; и женский, предпочитающий домашнюю, интерьерную изысканность букетов, царицами которых выступают то хризантемы, то маки, то сирень.

Творчество Евгения Пихтовникова, современное по мироощущению, по технике живописного письма, вместе с тем органично существует в русле классического русского пейзажа. И самое, пожалуй, удивительное в творчестве Евгения Пихтовникова то, что он эту жанровую традицию, связанную, в общем-то, именно с центральной Россией, сумел привить приморскому пейзажу, с его сопками и горными хребтами, кедровыми распадками, быстрыми таежными ручьями и охотничьими поселками, скалистым побережьем, что увенчивают перекрученные тайфунами сосны. Работы автора мгновенно рождают ощущение Дальнего Востока, его ошеломительных пространств и дикой красоты, и в то же время в них присутствуют теплота авторского взгляда, искренность и лиричность.

Натюрморты Марины оставляют впечатление полного торжества самых мажорных человеческих переживаний - восторг бытия в чистом виде, упоение цветом и светом окружающего мира, радостное любование как живой красотой цветов, фруктов, рябиновых кистей, так и драгоценным блеском фарфора, зеркал, изысканными складками драпировок и узорных скатертей. Кисть автора буквально купается в водопаде цвета, разбрызгивая лазурные блики ваз и оранжево-алые ягоды рябины, желтые лепестки махровых бархатцев и багряные листья осенних веток. Живописная поверхность все время в движении, цветы живут и дышат, словно тронутые ветром, залетевшим в открытое окно.