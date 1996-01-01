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"Спартак" - великий балет великой страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Театр балета им.Л.Якобсона в рамках масштабного тура по России, посвященного 65-летию Победы, представит во Владивостоке воссозданный музыкально-хореографический шедевр, основанный на подлинных событиях истории Рима - балет "Спартак".

Санкт-Петербургский Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона - это уникальный творческий коллектив, органично сочетающий в своей работе классику и современность, строгость и экспрессию, традиционность и новизну, созданный и работающий исключительно как театр балета.

Высокий уровень театра подтвержден в последние годы такими наградами, как Национальная театральная премия "Золотая Маска" и Высшая театральная премия Петербурга "Золотой Софит".

Только за последние два сезона коллектив побывал с гастролями в Белоруссии, Италии, ЮАР, Испании, Греции, Германии, Турции, США, Англии, Мексике. На Дальнем Востоке гастроли запланированы после выступлений в Японии. Художественный руководитель театра - Народный артист России, лауреат Государственной премии, профессор Юрий Петухов.

Спектакль состоится 12 мая в концертном комплексе "ФЕСКО-Холл".

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