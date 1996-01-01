В "Палладе" пройдет благотворительный концерт

3 апреля в ночном клубе "Паллада" будет организован хип-хоп концерт в защиту беспризорных детей.

Известные музыкальные группы города Владивостока не остались в стороне и согласились принять участие в этой акции. Выступить в поддержку детей решили такие исполнители, как Crazy-H, Райский Дом, Братство Свободы,Getto Pride,DJ Alex-T,Взятое от Каждого, Темная Порода и многие другие.

Как сказали "ЗР" организаторы акции - представители общества "Для Людей" Оксана ГНАТЕНКО и Сергей ГУТНИК, "желание сделать что-либо для этих детишек присутствовало всегда, но осуществить его получилось только сейчас. Очень надеемся, что это благотворительное мероприятие не останется незамеченным, и общими усилиями мы сможем добиться поставленной цели и сделать ребят счастливыми. Средства, вырученные от этой акции, будут переведены в фонд помощи детям, которым они действительно нужны. Деньги будут потрачены на покупку лекарств, одежды и других жизненно важных вещей для детей".

В России насчитывается около 5 млн беспризорных детей, и немалая часть из этого числа во Владивостоке. Усилий одной акции музыкантов, конечно, мало, но надо только начать… Тысячи ребятишек нуждаются в нашей моральной поддержке и материальной помощи.