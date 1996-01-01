Услышать "Голоса Приморья -2010"

27-28 марта на сцене "Приморской краевой филармонии" состоится XV конкурс вокалистов "Молодые голоса Приморья".

В юбилейном концерте зажгутся новые звездочки, а также примут участие и победители предыдущих конкурсов, которые неоднократно занимали первые места и вышли на высокий профессиональный уровень в вокальном искусстве. С 1995 года организатором конкурса является Приморский краевой центр народной культуры. Организационно конкурс поддерживает управление культуры Приморского края.

С первых своих шагов конкурс взял курс на выявление новых талантливых исполнителей, пропаганду лучших произведений современного музыкально - песенного искусства, приобщение молодёжи к активной творческой деятельности. Он стал шансом для юношей и девушек, ещё не определившимся окончательно в своём жизненном пути, не решившим, станет ли для них искусство судьбой, - попробовать свои силы, ощутить конкуренцию, почувствовать дыхание большой сцены и тепло благодарного зрителя.

За последние годы конкурс "Голоса Приморья" получил высокую оценку культурной общественности Приморского края. Несколько лет назад на церемонии его закрытия заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов России Александр Гончаренко высказался так: "Старт краевого конкурса вокалистов можно назвать более чем успешным, и радостно то, что "Голоса Приморья" вносят такой существенный вклад в развитие вокальной культуры Приморского края". Эти слова мэтра стали определяющими в судьбе конкурса - за все последующие годы он не только не опустил, но с каждым разом всё выше поднимал планку, а Приморский краевой центр народной культуры прилагал все усилия к тому, чтобы конкурс становился всё более престижным и многочисленным по числу исполнителей.

Несмотря на то, что "Молодые голоса Приморья" - состязание любителей, оценивают их профессионалы из числа известных вокалистов и музыкантов, деятели культуры и искусства. "Конкурс вокалистов - это творческое соревнование, которое не обессиливает, а рождает силы, - такое определение конкурсу дал председатель жюри в 2009 г., начальник и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, капитан II ранга Виталий Александрович Гуртовой, - принимать участие в этом состязании престижно".