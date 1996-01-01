Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Услышать "Голоса Приморья -2010"
27-28 марта на сцене "Приморской краевой филармонии" состоится XV конкурс вокалистов "Молодые голоса Приморья".
В юбилейном концерте зажгутся новые звездочки, а также примут участие и победители предыдущих конкурсов, которые неоднократно занимали первые места и вышли на высокий профессиональный уровень в вокальном искусстве. С 1995 года организатором конкурса является Приморский краевой центр народной культуры. Организационно конкурс поддерживает управление культуры Приморского края.
С первых своих шагов конкурс взял курс на выявление новых талантливых исполнителей, пропаганду лучших произведений современного музыкально - песенного искусства, приобщение молодёжи к активной творческой деятельности. Он стал шансом для юношей и девушек, ещё не определившимся окончательно в своём жизненном пути, не решившим, станет ли для них искусство судьбой, - попробовать свои силы, ощутить конкуренцию, почувствовать дыхание большой сцены и тепло благодарного зрителя.
За последние годы конкурс "Голоса Приморья" получил высокую оценку культурной общественности Приморского края. Несколько лет назад на церемонии его закрытия заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов России Александр Гончаренко высказался так: "Старт краевого конкурса вокалистов можно назвать более чем успешным, и радостно то, что "Голоса Приморья" вносят такой существенный вклад в развитие вокальной культуры Приморского края". Эти слова мэтра стали определяющими в судьбе конкурса - за все последующие годы он не только не опустил, но с каждым разом всё выше поднимал планку, а Приморский краевой центр народной культуры прилагал все усилия к тому, чтобы конкурс становился всё более престижным и многочисленным по числу исполнителей.
Несмотря на то, что "Молодые голоса Приморья" - состязание любителей, оценивают их профессионалы из числа известных вокалистов и музыкантов, деятели культуры и искусства. "Конкурс вокалистов - это творческое соревнование, которое не обессиливает, а рождает силы, - такое определение конкурсу дал председатель жюри в 2009 г., начальник и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, капитан II ранга Виталий Александрович Гуртовой, - принимать участие в этом состязании престижно".
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- В России реально введут налог на воздух
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"