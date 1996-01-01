Театр построят хабаровчане

Подведены итоги конкурса на строительство театра оперы и балета во Владивостоке. Победителем стала хабаровская компания ООО "Строительный холдинг". В ближайшие дни с ней будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Проектирование театра финансировалось из бюджета Приморского края в рамках краевой программы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". К разработке проектной документации привлекались ведущие специалисты в этой области, в том числе в области акустики залов. Здесь будут установлены самое современное звуковое и световое оборудование и машинерия сцены, что позволит создавать сложные зрелищные постановки.