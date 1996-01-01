11 сентября откроется фестиваль "Меридианы Тихого"

Восьмой международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" традиционно пройдет в Приморье в сентябре этого года. Как сообщили в оргкомитете, кинофорум состоится во Владивостоке с 11 по 17 сентября.

С начала года оргкомитет ведет переговоры с потенциальными участниками - актерами, режиссерами, кинокритиками. Организует кинофорум администрация края под патронатом федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Как подчеркивает губернатор Cергей ДАРЬКИН, за свою историю кинофестиваль "Меридианы Тихого" стал доброй традицией и завоевал признание не только в нашей стране. Сегодня кинофорум - большое событие не только для профессионалов, но и для всех жителей Приморья. В его рамках даже в самых отдаленных уголках края пройдут творческие встречи приморцев с известными российскими актерами, зрители увидят лучшие отечественные фильмы.