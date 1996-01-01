Урок икебаны школы Охара

27 марта в 15.00 в большом зале ПГПБ им. А.М. Горького в рамках дней префектуры Тоттори во Владивостоке пройдёт мастер-класс по искусству икебаны.

Проведут его два преподавателя из префектуры Тоттори. Руководитель делегации - госпожа Ириэ, является Председателем Ассоциации икебана префектуры Тоттори. На мастер-классе будет представлена школа икебаны Охара.

Напомним, что название традиционного японского искусства аранжировки икебана произошло от слов "ике" (жизнь) и "бана" (цветок). Дословно "икебана" означает "цветы, которые живут". Икебана является неотъемлемой частью духовной жизни японского народа, одной из его наиболее красивых национальных традиций. Становление икебаны в Японии как искусства началось в XV веке. Важнейшими направлениями являются школы Икенобо, Согецу, Охара.

Охара - одна из ведущих школ икебаны в Японии, была основана г-ном Унсин Охара в 1897 г., в связи с развитием культурно-экономических связей с Западом и прекращением многовековой самоизоляции Японии. Эта школа придает большое значение особенностям времен года, красоте окружающей среды и верит, что для ее учеников очень важным является самостоятельное наблюдение за природой. Школа Охара дала икебане новый стиль - морибана (цветы, сложенные в кучу) - растения устанавливаются в невысоких плоских вазах. Благодаря такой постановке цветов можно создать богатый ландшафтный пейзаж. Школа "Охара" имеет около 160 отделений в Японии и 58 за границей, около 130 тыс. преподавателей и более 1 млн учеников во всем мире.

Длительность мастер-класса - 2 часа. Вход свободный. Приглашаются все желающие!