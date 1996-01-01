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Море Валерия Шиляева стало "золотым"
Приморский художник из п. Преображение Валерий ШИЛЯЕВ стал победителем выставки номинантов и лауреатов национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства России "Русская галерея - XXI век" за 2009 год в номинации "Марина" (морской жанр).
Моря на картинах Валерия Шиляева в основном дальневосточные, по которым он и сам ходил в составе экипажей. Ну, и, естественно, то, что наши моря украшает - это корабли Российского флота эпохи первооткрывателей и защитников Дальнего Востока от внешних агрессоров, которые составили большой отдельный цикл работ художника, сначала в преддверии уже прошедшего юбилея 300-летия, а затем - в развитие темы.
В этом году ежегодная выставка "Русская галерея - XXI век" проводилась в Москве в Художественной галерее музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Успех Валерия Ивановича в номинации был "абсолютен", при том что в этом жанре работают великолепные мастера на западе России.
Родился он в далеких от моря местах - в Кировской области, но однажды был покорен картинами АЙВАЗОВСКОГО, что и определило его будущее. В дальнейшем, работая над своими полотнами, он нашел и свои собственные интересные решения, которые определили его манеру морского пейзажа. В Приморье художник обосновался с 1986 г., сначала работая в Преображенской базе тралового флота в качестве художника-оформителя, а в дальнейшем стал уже полностью свободным художником.
Искусствоведы считают, что картины Шиляева отличает не только виртуозная техника, с которой прописываются буквально все детали на полотне, но и особое мастерское владение историческим материалом, что придает им особую реалистичность. Сегодня картины Валерия Ивановича украшают отечественные музеи и галереи, а также нашли свое место в коллекциях зарубежных ценителей российской маринистики в Японии, Южной Корее и пр.
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