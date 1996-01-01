Сергей Черкасов."Приглашение во Владивосток"

В преддверии празднования 150-летия города Владивостока в галерее "Арка" представлен новый цикл городских пейзажей, натюрмортов и жанровых работ Сергея ЧЕРКАСОВА, заслуженного художника России.

Композиционная особенность работ художника дает возможность взыскательному зрителю вновь ощутить постоянную новизну близкого и знакомого, увидеть множество скрытых смыслов, восхититься красотой и романтизмом, пронизывающими картины. Стиль и индивидуальный почерк определяют авторскую принадлежность, увидев однажды работы Сергея Черкасова, их не спутаешь ни с чьими другими.

По мнению художника, делать открытия в творчестве ежедневно невозможно, нужны месяцы тяжелого труда: "Создание шедевра происходит только в состоянии душевного покоя. Я умею так работать над собой, чтобы отрицательные эмоции не брали верх. Вот уже 50 лет как я ежедневно беру в руки мольберт и кисти и ухожу на пленэр. В год я пишу около 100 картин". Циклы картин, привезенные Сергеем Черкасовым из путешествий в Венецию, Париж, Санкт-Петербург, на Соловецкие острова, в Египет, Шанхай, занимают достойное место в частных коллекциях. Но главным в творчестве художника всегда был и остается любимый Владивосток.

Экспозиция будет работать с 10 марта до 10 апреля.