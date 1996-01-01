Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей Черкасов."Приглашение во Владивосток"
В преддверии празднования 150-летия города Владивостока в галерее "Арка" представлен новый цикл городских пейзажей, натюрмортов и жанровых работ Сергея ЧЕРКАСОВА, заслуженного художника России.
Композиционная особенность работ художника дает возможность взыскательному зрителю вновь ощутить постоянную новизну близкого и знакомого, увидеть множество скрытых смыслов, восхититься красотой и романтизмом, пронизывающими картины. Стиль и индивидуальный почерк определяют авторскую принадлежность, увидев однажды работы Сергея Черкасова, их не спутаешь ни с чьими другими.
По мнению художника, делать открытия в творчестве ежедневно невозможно, нужны месяцы тяжелого труда: "Создание шедевра происходит только в состоянии душевного покоя. Я умею так работать над собой, чтобы отрицательные эмоции не брали верх. Вот уже 50 лет как я ежедневно беру в руки мольберт и кисти и ухожу на пленэр. В год я пишу около 100 картин". Циклы картин, привезенные Сергеем Черкасовым из путешествий в Венецию, Париж, Санкт-Петербург, на Соловецкие острова, в Египет, Шанхай, занимают достойное место в частных коллекциях. Но главным в творчестве художника всегда был и остается любимый Владивосток.
Экспозиция будет работать с 10 марта до 10 апреля.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова