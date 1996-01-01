Год Франции в России открыт в Голубом зале

11 марта 2010 года в 16.00 Приморская государственная картинная галерея в Голубом зале (ул. Алеутская, 12) представляет выставку французской живописи из своей коллекции.

Проект является официальным мероприятием в рамках Года Франции в России и России во Франции и проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Партнер проекта со стороны Франции - Альянс Франсез Владивосток.

В полном объеме французская живописная коллекция галереи экспонируется впервые. На выставке будут представлены восемнадцать произведений разных жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, композиция), которые позволяют познакомиться с основными направлениями развития изобразительного искусства Франции - от классицизма до постимпрессионизма. 11 из них были переданы Музеем изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва), пять - Государственным Эрмитажем, Санкт-Петербург. Две картины были приобретены у частных лиц во Владивостоке. Спонсоры проекта - Багетная мастерская галереи "Ностальгия" и издательство ЗАО "ЛИТ". Выставка будет работать с 12 марта до 1 ноября.