В Хабаровске восстановят еще один кинотеатр

Внеочередное заседание Хабаровской городской думы 2 марта прошло в комитете по управлению Северным округом. С прошлого года выездные заседания городских депутатов стали традиционными. Нынче депутаты заслушали отчет главы округа Геннадия КУРОЧКИНА о социально-экономическом развитии Северного округа, в состав которого входят Кировский и Краснофлотский районы, и перспективах его развития. Так, планируется реконструировать кинотеатр "Хабаровск" и площадь перед ним - сегодня проект уже есть, но он будет осуществлен в 2012 году. Шла речь и о расширении улицы Тихоокеанской, благоустройстве внутриквартальных дорог, газификации частного сектора. Как подчеркнул вице-мэр города Валерий КАЗАЧЕНКО, в ближайшем будущем будет обустроен парк на территории храма преподобного Серафима Саровского. Планируется и строительство бассейна рядом со студенческим городком Тихоокеанского госуниверситета.