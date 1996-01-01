Шедевры мировой живописи представлены в Приморской картинной галерее

4 марта 2010 года Приморская государственная картинная галерея в рамках Года Франции в России представляет выставку "Шедевры мирового искусства. Французская живопись XVIII-XX веков" из коллекции Нади Леже.

В экспозиции представлены более 40 репродукций картин мастеров французской живописи XVIII-XX веков: Модильяни, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других. Изготовленные типографским способом репродукции максимально приближены к подлинникам, очень точно передают не только цвет, фактуру, но и характер авторского мазка. Выставка знакомит зрителя с основными направлениями развития изобразительного искусства Франции от классицизма до постимпрессионизма. Выставка продлится до 4 апреля 2010 года.