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Шедевры мировой живописи представлены в Приморской картинной галерее
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
4 марта 2010 года Приморская государственная картинная галерея в рамках Года Франции в России представляет выставку "Шедевры мирового искусства. Французская живопись XVIII-XX веков" из коллекции Нади Леже.
В экспозиции представлены более 40 репродукций картин мастеров французской живописи XVIII-XX веков: Модильяни, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других. Изготовленные типографским способом репродукции максимально приближены к подлинникам, очень точно передают не только цвет, фактуру, но и характер авторского мазка. Выставка знакомит зрителя с основными направлениями развития изобразительного искусства Франции от классицизма до постимпрессионизма. Выставка продлится до 4 апреля 2010 года.
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