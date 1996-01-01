"Элеонора Прей. Письма из Владивостока". Переиздание

19 февраля, в пятницу в 15.00, в Синем зале Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоялась долгожданная презентация нового издания книги "Элеонора Прей. Письма из Владивостока", которая является совместным проектом музея и издательства "Рубеж".

В свет вышла книга, которая уже стала для горожан самой любимой из всех, что посвящены Владивостоку. Это подтверждают многочисленные отзывы, советы, просьбы и предварительные заявки, поступившие в музей и издательство за время, которое прошло со дня выхода в свет первой книги. Прошедший год принес много работы всем, кто занимается темой Элеоноры Прей: экспедиции, сборы материалов, конференции, семинары, сбор поправок и дополнений к книге, их анализ и перевод. Книга получила признание в России (лучшая краеведческая книга 2008), готовится издание на английском языке. В результате экспедиции в США коллекции музея пополнились подлинными предметами, принадлежавшими Элеоноре Прей. Выставка оказалась самой востребованной среди горожан и гостей Владивостока. Посетить её посчитали для себя важным многие известные люди, включая г-жу Катрин Денёв, Александра Васильева, Посла США в России Джона Байерли, солистку штутгартской оперы Катриону Смит.