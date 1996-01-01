"АвиаПоиск" приглашает в музей

19 февраля в Музее ВГУЭС во Владивостоке прошло торжественное открытие мемориальной выставки "Ушедшие в туман...", посвященной летчикам, штурманам и стрелкам Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, не вернувшимся из полета.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в Центре имиджа и рекламы университета, организатор выставки - Региональное молодежное общественное объединение Поисковый отряд "АвиаПоиск". Почти за три года активной работы поисковиками найдено 15 самолетов, извлечены останки 10 человек, захоронены два экипажа и один летчик, устанавливаются судьбы без вести пропавших и погибших летчиков. На выставке показана вся история деятельности отряда, представлено большое количество фрагментов найденной авиационной техники, уникальное авиационное вооружение, личные вещи, фотографии и документы погибших экипажей. Экспозиция будет демонстрироваться до 27 февраля.