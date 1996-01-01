Михаил Жванецкий порадует приморских поклонников

22 мая в Fesco-Hall состоится единственный концерт известного писателя-сатирика во Владивостоке.

Как сообщили РИА "Дейта" в концертном агентстве "Владивосток", концерт Жванецкого - это не просто юмористическое шоу, но и сеанс психологического тренинга.

Жванецкий не юморист, как ошибочно предполагают. Он даже не сатирик. Он историческое явление, ставшее именем нарицательным. Он весь разлетелся на афоризмы. Самые ценные и необходимые слова о Жванецком уже сказаны, красноречивейшие определения придуманы и напечатаны. Что можно добавить к присвоенным ему титулам "короля юмора", "великого сатирика"? Нет таких слов, чтоб их превозмочь. Остается только "Жванецкий" и поставить точку. Или многоточие, после которого каждый сформулирует его себе таким, каким захочет. Но Жванецкий выше всех почетных званий и глубже любых определений. Это уже не просто имя, а особое понятие, которое за последние тридцать лет закрепилось в сознании нескольких поколений. Проникновение его творчества в массы феноменально, он стал действительно народным писателем. На концерте 22 мая зрителей ожидают избранные и совершенно новые монологи на самые разнообразные темы.