Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гималаи, Памир. Снято
Со 2 по 12 марта во ВГУЭС (Зимний сад) будет работать фотовыставка Приморской краевой федерации альпинизма и скалолазания "Горное Приморье". Гости экспозиции смогут увидеть сказочные пейзажи Гималаев, Кавказа и Памира, пришедшие на открытие 2 марта - лично пообщаться с авторами фотографий.
В Средней Азии есть поговорка: "Человек, который видел горы, и человек, который их не видел, друг друга не поймут". Замечание одинаково справедливое и для альпинистов, и для горных туристов, и для любителей полюбоваться на закаты над вершинами. Поскольку ближайшие высокогорные районы находятся далеко от Приморского края, посетителям выставки предоставляется уникальная возможность приобщиться к красоте и величию высочайших горных массивов мира. "Большая часть снимков на тему "Люди в экстремальных ситуациях" сделана на спортивных сборах сезона 2008-2009 гг. Пейзажные виды Гималаев датированы 2001-2004 годами. Впрочем, время для гор не имеет значения. Это люди приходят и уходят, горы по человеческим меркам - вечны. И тем, кто видел эти вечные горы, хотелось бы рассказать об этом другим людям, например, языком фотографии", - приглашает на выставку всех желающих председатель Приморской краевой федерации альпинизма и скалолазания Александр КРАСНОЛУЦКИЙ.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов