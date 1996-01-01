Гималаи, Памир. Снято

Со 2 по 12 марта во ВГУЭС (Зимний сад) будет работать фотовыставка Приморской краевой федерации альпинизма и скалолазания "Горное Приморье". Гости экспозиции смогут увидеть сказочные пейзажи Гималаев, Кавказа и Памира, пришедшие на открытие 2 марта - лично пообщаться с авторами фотографий.

В Средней Азии есть поговорка: "Человек, который видел горы, и человек, который их не видел, друг друга не поймут". Замечание одинаково справедливое и для альпинистов, и для горных туристов, и для любителей полюбоваться на закаты над вершинами. Поскольку ближайшие высокогорные районы находятся далеко от Приморского края, посетителям выставки предоставляется уникальная возможность приобщиться к красоте и величию высочайших горных массивов мира. "Большая часть снимков на тему "Люди в экстремальных ситуациях" сделана на спортивных сборах сезона 2008-2009 гг. Пейзажные виды Гималаев датированы 2001-2004 годами. Впрочем, время для гор не имеет значения. Это люди приходят и уходят, горы по человеческим меркам - вечны. И тем, кто видел эти вечные горы, хотелось бы рассказать об этом другим людям, например, языком фотографии", - приглашает на выставку всех желающих председатель Приморской краевой федерации альпинизма и скалолазания Александр КРАСНОЛУЦКИЙ.