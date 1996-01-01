В опросе победил Антон Чехов

12 февраля завершился опрос по определению кандидатуры русского писателя-классика, творчество которого связано со столицей Приморья, для установки ему памятника в нашем городе.

С такой инициативой в конце прошлого года выступили Дальневосточный филиал фонда "Русский мир" и администрация краевого центра Приморья.

В голосовании приняли участие 295 респондентов. Окончательные итоги голосования на сайте администрации Владивостока таковы:

Антон Чехов - 131 голос (44,41%);

Владимир Арсеньев - 121 голос (41,02%);

Михаил Пришвин - 14 голосов (4,75%);

Иван Гончаров - 11 голосов (3,73%);

Александр Фадеев - 10 голосов (3,39%);

Константин Станюкович - 7 голосов (2,37%);

Николай Асеев - 1 голос (0,34%).

Все эти мнения переданы в Совет по культуре при главе Владивостока Игоре Пушкареве для принятия окончательного решения по установке памятника. Заседание Совета состоится в марте. Затем заместитель главы администрации города Александр Зубрицкий, как руководитель Дальневосточного филиала фонда "Русский мир", направит в адрес руководителя фонда официальное письмо с обоснованием ходатайства финансирования этого проекта, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.