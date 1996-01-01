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"Остаться в живых" за 131 доллар

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На американском канале ABC идет показ шестого (и, как уверяют создатели, последнего) сезона сериала "Lost". У нас он выходит под названием "Остаться в живых", и данная серия уже с русским дубляжем идет на Первом канале. По каким-то причинам данный сериал сумел стать культовым и обрести фанатов во всем мире.

Актеры, продюсеры, телевизионщики смогли заработать на Lost большие деньги. Однако сыграть с выгодой для своих банковских счетов на знаменитости сериала смогли не только они. К примеру, гавайские туристические компании разработали экскурсионные маршруты по местам съемок Lost.

Лостис, как называют себя поклонники сериала, не только организуют групповые просмотры эпизодов, теоретизируют по поводу мистических проявлений в сюжете, дублируют серии, пишут фанфики, снимают и монтируют фанвидео, но и путешествуют по местам, связанным с фильмом. И можно сказать, что Lost прямо снимался для туристов, потому что основной съемочной площадкой послужил остров Оаху (Гавайи), где среднедневная температура воздуха круглый год держится в диапазоне 25-30 Цельсия. Это уже и так популярное туристическое место со всей необходимой инфраструктурой, а тут еще и Lost…

Экскурсии по острову Оаху для поклонников "Остаться в живых" организуют несколько компаний. Одна из них, KOS Tours, рассматривает съемочные площадки Lost только как часть программы. В 5-часовую экскурсию на Хаммерах входят еще и точки, где снимались Годзилла, Перл Харбор, 50 первых свиданий, Парк Юрского периода, Могучий Джо Янг, Джордж из джунглей и другие известные фильмы. Кто хочет, может почувствовать энергетику голливудских нетленок, кто не хочет - просто насладиться красотами острова. Все удовольствие стоит $139 на человека.

Компания Hawaiian Escapades специализируется на Lost. За 8-часовую поездку ее клиенты побывают практически во всех частях острова и всех локациях, связанных с фильмом: водопад Кейт и Сойера; лагерь Других; места падения самолетов; нигерийская деревня; сооружения береговой оборонительной линии, немало послужившие для наведения мистики в сериале, и др.

Также в программе посещение мест, имитировавших пейзажи Таиланда, Калифорнии, городские локации Лондона, Сиднея, Сеула и т.д. Не забывают гиды и показать из машины павильоны Hawaii Film Studios, где проводились съемки интерьерных сцен сериала. Цена такой поездочки $130,95 плюс налоги, пишет "Журнал бизнес-идей".

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