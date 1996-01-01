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Во Владивостоке выступит Райен Кавано

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

20 февраля в 18.00 в Приморской краевой филармонии состоится концерт американского виртуоза игры на банджо Райена Кавано и его группы "Блюграсс". Этот концерт стал возможен благодаря сотрудничеству дипломатической миссии США на Дальнем Востоке России и Приморской краевой филармонии при поддержке губернатора Приморского края С.М. Дарькина.

В свои неполные 30 лет Райен Кавано уже широко известен в США и Европе. Он стал лауреатом практически всех крупнейших конкурсов банджоистов США, а также фестивалей музыки в стиле "блюграсс". Не ограничиваясь музыкой "блюграсс" и "кантри", которые считаются традиционной областью банджо, Райен Кавано экспериментировал в самых разных стилях, и в 2006 году на него обратил внимание легендарный гитарист Джон Маклафлин (John McLaughlin), один из наиболее выдающихся представителей джаз-рока. С этого момента Райен Кавано вышел на большую сцену.

"Я давно мечтал о том, чтобы жители Дальнего Востока познакомились с "блюграсс" - американской народной музыкой, корни которой уходят в музыкальные традиции Британских островов, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Томас Армбрустер. - "Блюграсс" завоевал популярность в Америке в середине прошлого века как очень живая и веселая музыка, исполняемая на акустических инструментах. Надеюсь, что жители Владивостока по достоинству ее оценят. Хотя, учитывая, что все участники квартета "Блюграсс" экспериментируют в самых разных стилях, на этом шоу явно будет много неожиданного и интересного".

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