Ах, какой был изысканный бал…

Первые балы во Владивостоке проводились на морских собраниях, и играл там прадедушка того самого оркестра ТОФ, который своей игрой сегодня радует владивостокцев .

Всё те же юные кадеты, смущенно ищущие глазами в толпе ту единственную, чья красота заставляет трепетать их молодые сердца… Всё те же престарелые ловеласы, увлекающие светских Диан в объятия танца под звуки Штрауса… Всё те же птички-подружки, чирикающие меж собой на жердочках-скамейках в ожидании кавалеров… Всё тот же XIX век, в то время как за окном правит свой безумный бал век XXI.

"Пустое "Вы" сердечным "Ты" она, обмолвясь, заменила...", - в своё время радовался Пушкин. 13 февраля в Музейно-выставочном центре им. Арсеньева именно это столь редкое в наши дни "Вы" звучало особенно искренно, чисто и сердечно из уст гостей Литературного исторического бала, посвященного юбилею Чехова.

В том же зале, где 120 лет назад работал великий русский писатель, заиграл полонез Константина Селиванова в исполнении оркестра штаба Тихоокеанского флота под руководством автора. И кавалеры наперебой заспешили увлечь прекрасных дам в кружение танца. Дамы были нарасхват…

"Первые балы во Владивостоке проводились на морских собраниях, и играл там прадедушка того самого оркестра ТОФ, который сегодня своей игрой радует нас с вами, - рассказала Светлана РУСНАК, директор Музейно-выставочного центра им. Арсеньева. - Оркестр ТОФ - 150-летний ровесник Антона Павловича и Владивостока - и переведен был сюда из Сибири, ещё будучи военным оркестром. О, знали бы вы, как наши дамы мечтают, чтобы на балах появлялось больше военных офицеров! Ведь сейчас, как и во все времена, дамы особенно чтят офицеров".

Увы, минули времена, когда курсанты на экзаменах перед получением офицерского чина сдавали полонез, вальс, мазурку. И сколько романтичных сюжетов, связанных со знакомствами на балах, выходило из-под пера того же Чехова. "Вы когда-нибудь задумывались, почему вальс настолько красив? - заинтриговал меня танцмейтер Сергей ОКАТОВ. - Это ведь наша генетическая память: вальс - образ отношений между мужчиной и женщиной: они вместе, они вдвоем и при этом танцуют как единое целое".

Не стоит полагать, что балы - прерогатива лишь старшего культурного поколения. Около 80% гостей на нынешнем шестом по счету балу в музее им. Арсеньева - молодежь.

"Для любой романтичной девушки бал - это настоящая сказка! - делится впечатлениями Анна, белокурая юная особа в роскошном нежно-розовом платье. - Для меня это возможность пообщаться без слэнга, отдаться танцу и насладиться прекрасной музыкой. Здесь отдыхаешь и душой, и телом. Большинство пока предпочитает клубы, но куда интереснее на один вечер перенестись из XXI века в XIX".

Кто знает, может быть, через какое-то время исторические балы действительно вернутся в нашу жизнь и станут местом, где встречаются любящие сердца и возрождаются утраченные традиции.