Покорение Европы

В Париже в культурном центре Даниэля СОРАНО открывается персональная выставка магаданского художника Константина КУЗЬМИНЫХ "Вечные вопросы", представляющего на суд парижан два десятка работ. Кроме того, его творчеством заинтересовался Лувр, и в январе он передал одну из своих картин крупнейшему музею планеты.

Константин Кузьминых занимается книжной графикой, работает в области визуальной рекламы и компьютерного дизайна, занимается оформлением интерьеров и экстерьеров зданий города Магадана.

Повод для гордости есть и у якутян. Будущее республиканской культуры в надежных руках. Юная "сборная" – детский образцовый ансамбль "Уруччэ", ансамбли песни "Ньургуьун" города Вилюйска и танца "Кэскил" из Кобяйского улуса – стали победителями Международного фестиваля "Рождественские звезды" в Москве. Гала-концерт конкурса состоялся под открытым небом на Красной площади. По итогам фестиваля юные якутяне получили приглашение сразу на два международных конкурса детского творчества – во Францию и Китай.