Владивостокская загородная усадьба "Вавилово", зарекомендовавшая себя не только как домашний отель, но и летняя выставочная площадка, ввела новую традицию – камерные музыкальные "Вечера у рояля".

Дважды в месяц в гостиной усадьбы собираются те, для кого классическая музыка – центр притяжения, и кому хочется делиться получаемыми эмоциями с людьми, разделяющими их ценности. Программа и музыканты всегда разные. В январе это были популярные миниатюры великих композиторов разных эпох в исполнении квартета "Вдохновение", скрипичные композиции, старинные романсы в исполнении любимых приморских вокалистов. В феврале гостей усадьбы ждут новая программа, новые эмоции и неизменное радушие хозяев усадьбы.