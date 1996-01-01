Уникальные снимки Марчелло МАСТРОЯННИ и Софи ЛОРЕН, сделанные во время съемки знаковых для кинематографа XX века картин – "Брак по-итальянски", "Сладкая жизнь", "Подсолнухи" и др. – увидели приморцы в январе. Выставку фоторабот Таццио СЕККЬЯРОЛИ "Марчелло и Софи" подарил приморской столице Владивостокский филиал Банк Интеза.

"Мифотворцу итальянского кино" Секкьяроли удалось сохранить равновесие между лиризмом и прозой, игрой воображения и реальностью. Его работы рассказывают о звездах, далеких и недоступных и, вместе с тем, таких близких и земных.