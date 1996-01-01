Владивосток во власти кино. Французского

25 января в 26 городах Франции стартовал Год России, а во Владивостоке 21 января – Год Франции. Именно в этот день состоялось открытие традиционной Недели французского кино. Ее организаторами выступили посольство Франции в России, отделение "Альянс Франсез" во Владивостоке и МКФ Pacific Meridian.

Как рассказала "ДК" атташе по вопросам кино и средствам массовых коммуникаций Департамента по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России Кристин ЛОМОН, у нынешней Недели французского кино во Владивостоке три составляющие. Первая – современные фильмы молодых французских режиссеров. Вторая – ретроспектива фильмов классика французского кино Алена РЕНЕ (в 2009 году ему была вручена Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф). И третья – анимационные фильмы для детей. В них много новых идей, взглядов и открытий, что очень важно для подрастающих зрителей, их образования и формирования культурных пристрастий. И мне было бы особенно радостно, если бы в дальнейшем они стали зрителями и любителями именно французского кинематографа".