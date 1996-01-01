На переднем крае большого пространства и времени

В Сингапуре в период саммита АТЭС в конце минувшего года Владивосток был представлен выставкой "Россия: Восточный взгляд. Связывая миры", организованной Министерством культуры РФ и администрацией Приморского края. Концепция, дизайн и непосредственное воплощение проекта – результат работы творческой группы Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Его директор – Владимир СОКОЛОВ – еще в начале 1990-х годов, руководя лабораторией историко-культурных аспектов геополитики, был куратором выставок "Берега памяти: осмысление региона", раскрывавших образ края с различных профессиональных и культурных точек зрения. В преддверии саммита АТЭС-2012, тема продвижения образа российского Приморья в АТР, формирования регионального самосознания, готового к превращению Владивостока в центр международного сотрудничества, особенно актуальна. Об этом, о музейной культуре, как инструменте международной коммуникации, и о перспективах ее развития в контексте подготовки к саммиту "ДК" беседует с директором Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева Владимиром Соколовым.

– Владимир Николаевич, сингапурская выставка – это первый проект, продвигающий Приморье на международный уровень?

– Такого рода и масштаба – да. Два года назад в Ниигате проходила выставка "Город, который называется Урадзио" (японское название Владивостока), но это была инициатива мэрии нашего замечательного города-побратима и ниигатского художественного музея. Сингапурская же выставка – плод совместных усилий Министерства культуры РФ, администрации Приморского края и местных культурных институций.

Строительство известных объектов для проведения саммита, включая мощный конференц-центр, который затем должен стать частью вновь создаваемого Федерального университета, по сути, является закладкой возможностей мирового города, превращения Владивостока в своеобразный "творческий магнит" – место, привлекательное для молодежи и различного рода новаторов из разных стран мира. И заданные на таком уровне предпосылки обязательно должны быть увязаны с историей и культурным потенциалом нашего города, его необычной судьбой и особой атмосферой международного общения, которая издавна существует и должна развиваться. Несмотря на добрую память о Владивостоке в странах региона, рост его популярности невозможен без вброса в поле глобальной сообщительности яркого образа возможностей "места Владивосток", без создания его нового тонизирующего мифа, без эффектного предъявления убедительных примеров сопричастности его людей к "переднему краю" деланья истории.

Не случайно на выставке в Сингапуре мы представили столицу Приморья городом, где возводятся мосты, причем под мостами подразумевались не столько строительные конструкции, сколько новые коммуникативные решения, по-настоящему соединяющие людей, культуры, эпохи. Важной составляющей экспозиции была выставка работ приморских живописцев, подобранная специалистами Приморской картинной галереи – нашего партнера в подготовке этого историко-художественного проекта.

Кстати, тот факт, что он стартовал в Сингапуре, довольно символичен: знаменитый инновационный мегаполис, наглядно демонстрирующий модель гармоничных межкультурных и профессиональных отношений, стал первой площадкой для музейного предъявления города, которому еще только предстоит стать центром международного сотрудничества.

– Как складываются отношения с музеями из других стран АТР?

– АТР – это очень большое пространство, в неком смысле даже виртуальное, и консолидирующие культурные механизмы здесь только-только начинают запускаться. Однако Северо-Восточная Азия – это реальность российского Дальнего Востока. Экономическое интеграционное взаимодействие протекает здесь более обнадеживающе. Но для успешного развития сотрудничества – и в этом нас поддерживают и зарубежные коллеги – обязательно нужны проекты, повышающие уровень доверия друг к другу, повествующие об общей судьбе стран и народов региона. В связи с этим мы активно участвуем в формировании музейного трансграничного сообщества. За последние годы нашими партнерами стали музеи Японии, Китая, Республики Корея, США. Важно отметить, что мы развиваем связи и с музеями стран Европы, прежде всего, Франции и Германии. В наших условиях европейское самоощущение переживается гораздо острее и в то же время немного отстраненно.

– А если сравнить музейную сферу этих стран с российской?

– Пока еще мы серьезно проигрываем в техническом оснащении, архитектурно-дизайнерских решениях, но что касается поиска новых форм музейной поэтики, тонкостей воздействия на чувства и креативности – идем в ногу со временем. Сингапурские партнеры по организации выставки были поражены и восхищены способностью российской команды быстро и эффективно действовать в ситуации очень высокого уровня неопределенности, когда всего за несколько дней, несмотря на массу проблем, была построена стильная экспозиция. Впрочем, эта российская способность к неординарным решениям характерна не только для музейной сферы. И она обязательно должна усиливаться и капитализироваться, т.е. творческая энергия должна преображаться в грамотные экономические решения, влекущие за собой развитие территории в целом.

Возьмем, к примеру, Владивосток. У города сегодня фактически закладывается новая функция – международно-коммуникативная. И атмосфера взаимопонимания, творческого соразвития, хорошо наблюдаемая в истории приморской столицы и питаемая лучшими традициями русской культуры, может рассматриваться как ее важнейший ресурс. В новых условиях этот символический потенциал обязательно должен быть проявлен. Но для этого требуется, по меньшей мере, две вещи: во-первых, соответствующая инфраструктура – своего рода "гуманитарно-технологический парк", ориентированный на производство новых средств развития взаимопонимания (таковая, надеюсь, сложится вокруг Федерального университета); во-вторых, жители Владивостока и Приморья должны чувствовать свое присутствие в большом пространстве и времени. Уверен, что музей может помочь формированию этого самоощущения. Без него раскрыть свой потенциал в современном мире, к сожалению, не получается.

– Вы часто бываете за рубежом, общаетесь с иностранными коллегами, какой имидж у Приморья, у региона в целом?

– В 2002 году, участвуя в съемках документального фильма "В Японию на поиски... России", я проехал от Саппоро до Кобэ и видел, что японцев одолевает буря смешанных чувств: образ наших соотечественников, наводнивших японские портовые города, никак не вязался у них с образами России ЧЕХОВА и ТОЛСТОГО. Сейчас же ситуация другая. Сложно сказать, что этому способствует, смею думать, наши люди наконец-то встроились в японские реалии, и не только японские. Подобная ситуация сейчас в Китае, Республике Корея... По крайней мере, прежнего негатива и отторжения я не вижу. Но над имиджем еще работать и работать.

– Безусловно. В работе несколько интересных выставочных проектов. Один из них связан с Годом России-Франции и посвящен первопроходцам XVIII-XIX вв.: отцам-иезуитам, которые по заданию китайского императора Канси провели первую топосъемку территории Приморья ровно 300 лет назад, команде ЛАПЕРУЗА, изучавшей берега нашего края в 1786 году, а также русским исследователям, которые опирались на их результаты, отправляясь в экспедиции по вновь присоединенным землям. Открытие с участием посла Франции запланировано на 28 июня. С этого события фактически начнется праздничная неделя. Другой проект – создание макета знаменитой владивостокской Миллионки, над которым мы работаем с нашими японскими партнерами. Кроме того, вместе с историком моды ВАСИЛЬЕВЫМ готовим очень интересную выставку, посвященную облику владивостокских женщин начала XX века. Также планируется фотовыставка о старом Владивостоке, над которой работаем с В. ТРОФИМОВЫМ.

– Любой проект требует немалых вложений. Как обстоят дела с финансовой поддержкой?

– Мы научились эффективно использовать малые средства, и на этом фоне экономические показатели музея заметно выросли. В 2008 году, например, мы заработали 9 млн руб., в кризисном 2009-м – более 8 млн руб. Правда, несмотря на все усилия, во втором полугодии не удалось избежать некоторого снижения заработной платы. Но музейная работа всегда была уделом людей увлеченных. К тому же, мы рассчитываем на то, что предусмотренные в рамках "сингапурского протокола" решения будут реализованы. Тем более что губернатор Сергей ДАРЬКИН поддержал наши инновационные идеи, связанные с открытием филиалов музея на базе Поспеловского форта, где уже трижды проводился фестиваль "Лабиринты острова Русский", и на Краснояровском городище под Уссурийском, где планируется в тесном контакте с Институтом истории, археологии и этнографии народов ДВ ДВО РАН, а также администрацией второго по значимости города создать уникальный музейно-археологический комплекс, повествующий о чжурчжэнях.

Также в этом году будет реконструирован зал корейской культуры в нашем Музейно-выставочном центре (подобные залы открыты в очень престижных музеях мира). В год 20-летия установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея Государственный музей этнографии Республики Корея выделил на реконструкцию 250 тыс. долл., аналогичная сумма выделяется и с российской стороны. Огромную роль в этом играет администрация Приморского края. Планируется, что новый зал откроется уже в начале апреля.

Продолжаем сотрудничество с Дальневосточным банком. В декабре прошлого года завершился второй этап нашего совместного проекта "Российский Дальний Восток в мировом пространстве и времени", рассчитанного на три года. При финансовой поддержке банка формируем уникальную коллекцию старинных карт Дальнего Востока XVI-XIX вв. Таким собранием не может похвастаться ни один город азиатской России!

Дело в том, что картографические образы выводят за рамки привычного и обыденного, возбуждают интерес к неизвестным территориям и рождают чувство планетарного единства. Глядя на карту, человек испытывает особое состояние: воодушевляется, готовит сознание к целенаправленному действию и получает еще больше возможностей самоопределения. Сформированная нами коллекция поможет осознать освоение дальневосточной территории как многовековое всемирно-историческое дело, собиравшее людей из разных уголков планеты. А чувство причастности к великой истории позволит почувствовать связь времен и поколений, ощутить уверенность в завтрашнем дне и поверить в перспективы нашего региона.

Тем самым можно говорить о жизнестратегическом региональном брендинге, укреплении репутации и демонстрации особой роли Дальнего Востока России как места создания нового технопромышленного и социокультурного уклада.