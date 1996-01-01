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Джонни Депп снимет фильм о гитаристе The Rolling Stones
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Джонни Депп собирается снять документальный фильм о гитаристе группы The Rolling Stones Ките Ричардсе. Об этом сам актер рассказал в интервью сербскому изданию Politika.
По словам актера, он уже заручился согласием самого Ричардса, с которым его связывают давние дружеские отношения. "Я очень тронут тем, что Кит согласился сняться в моем фильме", - говорит он.
Деппу и Ричардсу уже доводилось встречаться на съемочной площадке. В фильме "Пираты Карибского моря: На краю света" музыкант сыграл роль отца Джека Воробья.
Фильм станет второй режиссерской работой Джонни Деппа, его первой работой был фильм "Храбрец", не вызвавший особого восторга критиков.
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