Джонни Депп снимет фильм о гитаристе The Rolling Stones

Джонни Депп собирается снять документальный фильм о гитаристе группы The Rolling Stones Ките Ричардсе. Об этом сам актер рассказал в интервью сербскому изданию Politika.

По словам актера, он уже заручился согласием самого Ричардса, с которым его связывают давние дружеские отношения. "Я очень тронут тем, что Кит согласился сняться в моем фильме", - говорит он.

Деппу и Ричардсу уже доводилось встречаться на съемочной площадке. В фильме "Пираты Карибского моря: На краю света" музыкант сыграл роль отца Джека Воробья.

Фильм станет второй режиссерской работой Джонни Деппа, его первой работой был фильм "Храбрец", не вызвавший особого восторга критиков.