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"Был я во Владивостоке…"
Его называют мастером человеческих душ и ставят на известнейших театральных подмостках всего мира. Он не разделяет нас на добрых и злых, здоровых и умалишенных, обеспеченных и обездоленных. Мы сами делимся на классы и сословия, а он лишь объясняет: всё это зря. Антоша, Человек без селезенки, Брат своего брата… 150 лет Чехов с нами.
Ровно 120 лет назад Антон Павлович проездом побывал во Владивостоке во время своего знаменитого путешествия на о. Сахалин - царство мрачной "тюремной" реальности, холеры и бесчестия.
Не стоит полагать, что на тот момент единственный на Дальнем Востоке отправной пункт за границу был сколько-нибудь лучше, чем остров каторжан. Чехов провел здесь четыре дня и увидел следующее: "Был я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя […] Местная интеллигенция, мыслящая и немыслящая, с утра до ночи пьёт водку, пьёт неизящно, грубо и глупо, не зная меры…"
И действительно: в трактирах и харчевнях недостатка не было, чего нельзя сказать о культурных заведениях. Одним из первых в городе появилось Общество изучения Амурского края и буквально за 15 дней до приезда писателя в здании по ул. Петра Великого, 6 (ныне Музейно-выставочный центр им. Арсеньева) разместило свою библиотеку. Тут и провел Чехов большую часть времени, пока оформлялся загранпаспорт для продолжения путешествия.
В этом же помещении сегодня проходит выставка "Чехов на театральных подмостках Владивостока". Здесь же можно узнать подробности о пребывании писателя в нашем городе. А 13 февраля в декорациях выставки состоится Литературный городской исторический бал.
Антон Павлович умел видеть красоту даже там, где, казалось бы, ей совсем не место. И после первого неприятного впечатления он все же заключил: "Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, осталось роскошное!"
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