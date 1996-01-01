Все невесты на учете

Сырной (она же масленая) называлась последняя перед Великим постом неделя. На неё падало завершение веселья после святок. В этом году Масленая неделя будет проходить с 8 по 14 февраля. Во всех храмах, соборах, церквях и сельских церквушках Российской империи спешили обвенчать брачующихся до последнего дня масленицы. А как весело она проходила! Парни зазывали слободских подруг скатиться вместе с ними на розвальнях по склону сопки до самого низа. Играла музыка на катке, и скользили пары по льду Золотого Рога…

Обычное для россиян катание в масленицу на "своей собственной" (лошади) "тормозила" ширина главной улицы. Зато на Первой Речке бывшим ямщикам Вольной почты было раздолье. По старинке, с поддужным колокольчиком и бубенцами раскатывали по улицам и казённому тракту до Второй Речки сани потомков первых владивостокских почтарей.

Любителей живописи ждала выставка местных художников в залах музея Общества изучения Амурского края. Там же городские свахи показывали своим клиентам и клиенткам возможных кандидатов в невесты или женихи. При взаимном одобрении "возможные" жених и невеста могли познакомиться на одном из балов. Масленичная неделя была последней, когда разрешались общественные балы и карнавалы, то есть танцы и маскарады, а это - идеальное место для знакомств и объяснений.

Объявления в местной газете: "Пушкинский театр приглашает на вечер-бенефис распорядителя балов и дирижёра танцев г. Соломина. Большой маскарад с четырьмя призами: женский и мужской за лучшие костюмы, и женский и мужской за лучшее исполнение танца "Дирижабль".

Все спешили поразвлечься и завести новые знакомства перед скукой Великого поста.

Великий пост был обязателен только для православных. Местные басурмане: католики, протестанты и остальные китайцы вообще постов не придерживались, а у иудеев в году было лишь пять однодневных постов. Но и россияне не очень страдали во время него. Изобилие на обеденных столах сократилось, но вкусного меньше не стало. Появились картофельные котлеты с черносливом, пирожки с груздями и рыбные кулебяки. Ну а водку всегда считали напитком постным, так что если в гостях у "басурманина" оскоромишься, то бог простит, так как грех невольный. Пост также был временем выбора и знакомств невест и женихов.

Раньше в Приморье проблем со знакомством в городе и в сельских местностях не было. Возможные невесты у будущих свекровей были на строжайшем учёте. В начале 60-х годов ХIХ века невесты в Уссурийский край попадали из Забайкальского горного округа (забайкальской каторги) по "девичьему набору". Столыпинское переселение из русских губерний железной дорогой и возросший приток переселенцев-малороссов, доставляемых пароходами Добровольного флота, количество потенциальных невест как в городе, так и в уездах значительно расширили. Но если переселенцы оставались на зиму во Владивостоке, то городские семейные пары просто брали в осаду переселенческий городок на Эгершельде, стараясь заполучить себе в дом горничную или кухарку из прибывших девушек и одиноких женщин. И мало кто из них по весне соглашался следовать с остальной семьёй на отведённое для поселения место. Они прочно оседали во Владивостоке, а потом находили себе работу в какой-нибудь швейной мастерской либо кондитерской.

Этих кандидаток в невесты городские свахи тоже брали на заметку. В городе, а раньше им считалась территория от залива до Жариковского оврага, семьи ремесленников и мелких служащих, прибывших по вольному найму, искали молодых хозяек. Во время поста вначале молодых людей показывали друг другу, а потом и знакомили на нейтральной территории. Зимой в Народном доме и городском музее устраивались выставки, читались лекции с показом изображений через "волшебный фонарь" (эпидиаскоп), либо на вечерних посиделках в слободках. А потом можно вместе в синематограф сходить.

Великопостный запрет на развлечения для "синема" был необязателен. А там подходили "верба", потом Пасха, затем "красная горка", и наступало время сватовства, а то и более серьёзного. Ведь город Владивосток был областным центром, крепостью и военным портом, и познакомившимся в январе-феврале свадьбу иногда не стоило откладывать.

Чиновника Областного правления, сухопутного или морского офицера власть могла откомандировать с началом навигации или возможности проезда на лошади в любой уголок и на неопределённый срок. И, к сожалению, не всегда командированный из поездки или плавания возвращался. Это всё же была далекая окраина.

В слободках, где все про всех всё знали, невест выбирали у соседей. В Матросской будущих снох высматривали в бывших Экипажной и Офицерской; а на Первой Речке их выбирали в слободке Подгороденской, расположенной напротив, через тракт. Высматривание и выбирание в слободках носило взаимный характер.

Переселенческое управление определяло места размещения новоприбывших неподалёку от существующих сёл. В первую зиму переселенцы находили кров в селах и деревнях старожилов. И там, на великопостных посиделках, куда приходили девушки-старожилки и новопоселенки со своим вязаньем, будущие свекрови высматривали невест и из числа последних. Но главное начиналось с "вербной недели", последней перед Пасхой.

Ею завершались великопостные дни, и потому всё оживало. Церковь украшали ветками вербы, их приносили с собой. А потом ими, освященными в храме, по возвращении домой матери стегали своих ребят, приговаривая: "верба хлёст, бей до слёз!". Почему-то считалось, что это сделает их послушными до следующей "вербы". В городских магазинах и лавках открывалась торговля товарами для детей: книжками, игрушками и сладостями по сниженным ценам.

В деревнях ходили в тайгу за можжевельником и пихтой. Можжевельник сжигали в печи, а из веток пихты делали помело и обметали им печь. Считалось, что оно обновляет печь и защищает её от разрушений.

Заневестившиеся девушки в селах, а иногда и в городских слободках в Великий четверг подстригали себе волосы и с небольшим пучком соломы укрывались в бане, произнося несколько заговоров на замужество. После выходили на двор, где солому поджигали и прыгали через огонь. Первое они делали в твёрдом убеждении, что от этого волосы будут длиннее и красивее, второе - в надежде заполучить горячо любящего мужа.

Помогала узнать друг друга и городская игра - тест на находчивость и сообразительность. Ведущие сообщали играющему, якобы приглашённому на бал, и далее следовало общероссийское: "вам барыня прислала сто рублей на туалет, что хотите, то берите, чёрно с белым не берите, да и нет, не говорите". Далее следовали каверзные вопросы. Постепенно в проигравших оказывались все и из них создавались две команды для следующей игры. Если молодые понравились друг другу, а их родители, успевшие за время поста хорошо узнать о женихе и невесте, были согласны, то тогда засылали сватов и определяли время свадьбы. Не успевшим присмотреть невесту или подобрать жениха оставалось надеяться "на потом". И все ждали прихода Пасхи…