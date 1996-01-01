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Бохаи и чжурчжени не продаются
Туристические компании Приморского края, специализирующиеся по продажах внутренних экскурсионных программ, столкнулись с проблемой формирования списка новых маршрутов на 2010 г.
Природные достопримечательности, находящиеся в транспортной доступности от больших городов - Владивостока, Уссурийска, Находки, - давно освоены. Новых туристов, желающих приобрести туры выходного дня, не прибавляется. Единственный способ вернуть клиентов - предложить нечто уникальное. Однако проект с продажей экскурсий на место раскопок памятников государств Бохай и Цзинь (чжурчжени) провалился.
По словам менеджера по турам и экскурсиям Приморья Владивостокского бюро путешествий и экскурсий Елены СМИРНОВОЙ, из всех городищ лишь "Палеодеревня" заинтересовала не только профессиональных археологов, нам с большим трудом удалось набрать туда группу экскурсантов (городище Екатериновское). "И эту единственную группу экскурсантов собрали только потому, что имеем хорошую клиентскую базу данных и у нас действует "Туристический клуб", - говорит она. Людям было приятно увидеться, и они нашли такой повод. Задумка о распространении и популяризации знаний о средневековом прошлом Приморья, озвученная сотрудниками Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и Общества изучения Амурского края оказалась некоммерческой. Маршруты возможны только в весенне-летний период, когда выбор мест для отдыхав крае велик. К тому же у людей не всегда хватает фантазии увидеть в очертаниях заросшего земляного вала жизнь прошлых веков".
По прогнозам менеджеров турагентств, какой-то коммерческий успех может быть только от палеодеревни на о.Попова. Отдыхающие, заехавшие на остров на неделю, могут послушать легенды о чжурчженях в промежутке между обедом и ужином. Между тем на территории Приморского края расположено больше 300 мест с бохайскими (самые известное - пос.Краскино, Хасанский район) и чжурчженьскими (Краснояровское, Николаевское, Чугуевское, Стеклянухинское и др. городища) памятниками культуры.
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