Творчество, развивающее территорию

Для Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева нынешний год юбилейный: исполняется 120 лет с момента официального открытия. Чем живет сегодня это учреждение культуры, над какими проектами работает и какова его роль в разработке культурной составляющей будущего саммита АТЭС - об этом и многом другом разговор с директором музея Владимиром СОКОЛОВЫМ.

- Владимир Николаевич, в конце прошлого года вам довелось участвовать в серьезном проекте, продвигающем Приморье на международный уровень.

- Да, во время саммита АТЭС в Сингапуре мы привезли туда выставку "Россия: Восточный взгляд. Связывая миры", организованную по заказу Министерства культуры РФ и администрации Приморского края. Мы представили Владивосток городом, где возводятся мосты, подразумевая под мостами не столько строительные конструкции, сколько новые коммуникативные решения, по-настоящему соединяющие людей, культуры, эпохи.

- Интерес к выставке наблюдался?

- Да, к тому же в это время в Сингапур пришел ракетный крейсер "Варяг", что стало мощным эмоциональным подкреплением интереса к далекому и незнакомому приморскому городу и России в целом. А исполнительный директор секретариата АТЭС Майкл ТЭЙ, бывший посол Сингапура в России, посетивший выставку дважды, назвал ее изюминкой культурной программы саммита.Кстати, сингапурские партнеры были поражены и восхищены способностью российской команды быстро и эффективно действовать в ситуации очень высокого уровня неопределенности, когда всего за несколько дней, несмотря на массу возникших проблем, была построена стильная экспозиция. Впрочем, эта российская способность к неординарным решениям характерна не только для музейной сферы. И она обязательно должна усиливаться и капитализироваться, преображая творческую энергию в грамотные экономические решения, влекущие за собой развитие территории в целом.

Возьмем, к примеру, Владивосток. У города сегодня фактически закладывается новая функция - международно-коммуникативная. И атмосфера взаимопонимания, творческого соразвития, наблюдаемая в истории приморской столицы и питаемая лучшими традициями русской культуры, может рассматриваться как ее важнейший ресурс. В новых условиях этот символический потенциал обязательно должен быть проявлен. Но для этого требуются, по меньшей мере, две вещи: во-первых, соответствующая инфраструктура - своего рода "гуманитарно-технологический парк", ориентированный на производство новых средств развития взаимопонимания (таковая, надеюсь, сложится вокруг Федерального университета); во-вторых, жители Владивостока и Приморья должны чувствовать свое присутствие в большом пространстве и времени. Уверен, что музей может помочь формированию этого самоощущения.

- Вы возглавили музей три года назад. Не было революционных порывов?

- Масштаб того, что нужно менять, - огромен, но на глобальную реконструкцию музейных помещений средств пока нет. К тому же музей - очень тонкая сфера, и здесь нельзя делать резких шагов. Сейчас для нас программа-минимум - расширение выставочных площадей хотя бы до 400 кв.м. Если произвести капитальный ремонт еще трех залов, оснастить их климат-контролем, современным оборудованием и защитой - сможем принимать очень серьезные выставки из Центральной России и из-за рубежа, которые очень нужны в преддверии саммита-2012.

А пока выпускаем мини-выставки, вписывая их в уже существующие экспозиционные пространства. Одновременно ищем язык для переоформления залов. В этом нам значительно помогают стратегические проекты: "Магия клинка: по ту строну империи", "Элеонора Прей. Письма из Владивостока", "Путь Губернатора" и др. Кроме того, меняем формат работы с коллекциями. Осуществили масштабную реставрацию музейных предметов, выиграв по тендеру Министерства культуры РФ 1,5 млн руб., укрепляем и обновляем систему охраны.

В силу того что музей - все-таки воспитательное учреждение, мы должны побуждать людей к новым горизонтам, открывать новые перспективы, и приоритетным для своего учреждения сделали именно тему культурных инноваций. В этом плане для нас очень важен межрегиональный и международный аспекты. Мы хотим, чтобы люди ощутили вкус диалога с иной культурой, научились использовать его творческие эффекты, столь важные для личностного роста…

- Для того чтобы начать воспитывать, надо сначала привести их в музей. Как, кстати, относитесь к практике массовых посещений? Например, ЗВЕНЯЦКИЙ (худрук Приморского академического театра им. Горького) считает, что в учреждение культуры надо приходить не по принуждению, а по зову сердца. Вы с этим согласны?

- Видимо, Ефим Семенович противник заорганизованности, и в этом я его поддерживаю. Но в процессе воспитания важно выбрать правильную интонацию. Событие коллективной встречи с пространством культуры переживается сильнее, возникают дополнительные мотивации. К тому же, "свободное плавание" в океане современной культуры не гарантирует прибытие на берег, где мы с нетерпением ждем нашу молодежь…

- К 150-летию приморской столицы готовитесь?

- Безусловно. В работе несколько интересных выставочных проектов. Один из них связан с Годом Франции в России и посвящен первопроходцам XVIII-XIX вв.: отцам-иезуитам, которые по заданию китайского императора Канси провели первую топосъемку территории Приморья ровно 300 лет назад, команде ЛАПЕРУЗА, а также русским исследователям, которые отправлялись в экспедиции по вновь присоединенным землям. Другой проект - создание макета знаменитой владивостокской Миллионки совместно с японскими партнерами. Также вместе со знаменитым историком моды ВАСИЛЬЕВЫМ готовим очень интересную выставку, посвященную облику владивостокских женщин начала XX века, а с В. ТРОФИМОВЫМ - фотовыставку о старом Владивостоке.

- Как обстоят дела с финансовой поддержкой?

- Мы научились эффективно использовать малые средства, и на этом фоне экономические показатели музея заметно выросли. Правда, это не помогло избежать сокращения зарплаты сотрудников во второй половине прошлого года. Рассчитываем на то, что предусмотренные в рамках "сингапурского протокола" решения будут реализованы. Тем более что губернатор Сергей ДАРЬКИН поддержал наши инновационные идеи, связанные с открытием филиалов музея на базе Поспеловского форта и на Краснояровском городище под Уссурийском.

Также в этом году будет реконструирован зал корейской культуры. К 20-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея Государственный музей этнографии Республики Корея выделил на реконструкцию $250 тыс., аналогичная сумма выделяется и с российской стороны.

Продолжаем сотрудничество и с Дальневосточным банком, при финансовой поддержке которого формируем уникальную коллекцию старинных карт Дальнего Востока XVI-XIX вв. Таким собранием не может похвастаться ни один город азиатской России! Сформированная нами коллекция поможет осознать освоение дальневосточной территории как многовековое всемирно-историческое дело, собиравшее людей из разных уголков планеты. А чувство причастности к великой истории позволит найти связь времен и поколений, ощутить уверенность в завтрашнем дне и поверить в перспективы нашего региона.