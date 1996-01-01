Памятник Арсеньеву может подождать?

Инициатива Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" и Администрации города Владивостока поставить памятник русскому писателю в краевой столице вызвала немало споров среди общественности. 29 января состоялся "круглый стол", в ходе которого представители культурного сообщества, академических кругов, журналисты обменялись мнениями по этому поводу.

Советом по культуре при главе города Владивостока Игоре ПУШКАРЕВЕ признано, что решение по выбору кандидатуры писателя на установку памятника должно быть принято с учетом мнения жителей и гостей города. Как уже писал "Золотой Рог", для этого с 12 января 2010 года организовано обсуждение на сайте администрации, которое продлится до 12 февраля 2010 года. На выбор всем заинтересованным в судьбе установки памятника предложено семь кандидатур: Владимир АРСЕНЬЕВ, Николай АСЕЕВ, Иван ГОНЧАРОВ, Михаил ПРИШВИН, Константин СТАНЮКОВИЧ, Александр ФАДЕЕВ, Антон ЧЕХОВ. Сейчас по предварительным итогам голосования лидируют Владимир Арсеньев и Антон Чехов. Стоит отметить, что затраты по возведению и установке во Владивостоке памятника одному из известных русских писателей не коснутся городского бюджета. За содействием в реализации этого проекта Администрация Владивостока и Дальневосточный филиал "Русского мира" планируют обратиться к руководству фонда "Русский мир", а также фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России.

"Мы, идейные организаторы этой акции, были приятно поражены тем, что этот вопрос нашел такой отклик в сердцах наших горожан, - открыл заседание круглого стола Александр ЗУБРИЦКИЙ, президент Дальневосточного филиала "Русский мир". - Это очередной раз подчеркивает, что жителям Владивостока небезразлична культура нашей страны, литература, которая внесла вклад в развитие нашего города".

Представители культурного сообщества города на удивление единогласно высказывали множество аргументов за кандидатуру Антона Чехова в ходе круглого стола. Мнение творческой интеллигенции идет вразрез с мнением большинства обычных горожан, которые более тяготеют к "родному" Арсеньеву, нежели к проезжавшему Чехову.

"Западноевропейский читатель ориентирован на инфернальный характер Достоевского, он русскую душу читает в Достоевском, - высказала свое мнение Татьяна ПАНЧЕНКО, доцент кафедры Истории русской литературы ХХ века и теории литературы ИРЯЛ ДВГУ. - А для восточного человека с потаенным, скрытым менталитетом очень важен Чехов. Достоевский близок к Европе, а Чехов - к Азии".

"Владивосток воспринимают на трех уровнях, - поделилась Ольга КРАВЧЕНКО, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Владивостокского института международных отношений стран АТР ДВГУ, кандидат филологических наук. - Во-первых, это восприятие города на уровне России. Для того чтобы чувствовать себя непровинциалами, нам очень не хватает культурных реалий. Во-вторых, это то, как мы сами воспринимаем свой город и каким мы хотим его видеть. В-третьих, это Владивосток как форпост России при взаимодействии со странами АТР. Со всех этих трех позиций для краевой столицы очень важен Чехов. Этот писатель будет способствовать формированию бренда города, поскольку в культурной позиции нужно заявляться на уровне высоких, всем понятных оценочных атрибутов. Конечно, Чехова нельзя назвать атрибутом, но если говорить профессиональным языком, то можно так выразиться. Чехов - очень значимая фигура, и памятник именно Чехову будет способствовать привлекательности города у иностранцев. Конечно, хочется поставить памятник и Арсеньеву, потому что нужно отразить и другую, индивидуальную сторону города. Я думаю, памятник Арсеньеву можно будет установить не в рамках акции, а в рамках целого историко-культурного городского мероприятия".

Если же рассматривать столицу Приморья как патриотический центр именно приморских жителей, то в очередь на постановку памятника встанет не только Владимир Арсеньев, но и многие другие заслуженные писатели, и не только города и края. Это отметил Александр ТКАЧУК, председатель Приморского отделения Союза писателей: "Я, как патриот Приморского края, поставил бы памятник Анне ЩЕТИНИНОЙ, которая прославилась на весь мир, проложила путь женщин именно в этой области деятельности в нелегкие военные годы. Именно этому человеку нужно установить памятник, а не тем, кого нам навязывают". Каждая из предложенных на референдуме кандидатур заслуживает памятника. Затруднение у многих вызывает то, что, например, Арсеньева и Чехова нельзя ставить рядом. Все писатели из списка для голосования заслуживают памяти и почтения, но вот область их деятельности все-таки различается. Это отметили и участники круглого стола.

"Почему нужно возвышать Чехова, унижая Арсеньева, и наоборот, - заметила Ольга ЗАБЕЛИНА, директор муниципального учреждения культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система". - Это показывает низкую культуру нашего города. Этих двух людей сравнить нельзя, от обоих нам досталось замечательное наследие. Поэтому нужно решить этот вопрос с точки зрения своевременности. Мне бы хотелось, чтобы в этом году, на 150-летие со дня рождения и на 120-летие со дня пребывания во Владивостоке, был установлен памятник Чехову. А памятник Арсеньеву можно установить через два года, у него как раз через 2 года будет юбилей".

Как отразится установка памятника на культуре города, сможет ли этот монумент поднять интерес к культурному наследию у жителей Владивостока. И достаточно ли просто нового памятника для повышения интереса к истории и литературе. Также отдельного внимания заслуживает вопрос благоустройства территории памятника - будет ли это забытое со временем место или действительно один из культурных центров Владивостока. Пока обсуждается вопрос о выборе писателя, которому будет установлен памятник, на второй план отходят вопросы о том, что с ним будет потом. Не будет ли это очередная вспышка интереса к значимым для истории края и страны личностям, которая впоследствии потухнет?