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Владивостокская крепость: сохранить не только на бумаге

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Презентация нового цветного фотоальбома "Крепость ВладивостокЪ" состоится в субботу, 30 января, во Владивостоке. В альбоме отражено современное состояние фортов второй линии обороны Владивостокской крепости, построенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в период с 1910 по 1917 г., а также двух артиллерийских батарей острова Русский, в числе которых знаменитая Ворошиловская батарея.

- Идея фотоальбома - привлечь внимание горожан и гостей Владивостока к уникальным сооружениям Владивостокской крепости, большая часть которых, к сожалению, в наше время заброшена и посещается лишь диггерами и вольными туристами, - говорит Сергей Попов, автор-составитель альбома. - Владивостокская морская крепость первого класса не имеет аналогов в мире и в свое время сыграла огромную роль в истории города, в его защите. В этом альбоме мы показываем в фотоснимках современное состояние пехотных фортов крепости, построенных по проекту августа 1910 года, и это далеко не все, чем располагает Владивостокская крепость. Наш альбом - подарок Владивостоку к его 150-летию, и его задача - показать основную миссию Владивостока, как главного военного порта России на Тихом океане.В издании на 60 страницах опубликовано 97 снимков, а также 16 проектных схем, иллюстрации имеют подробные комментарии на русском и английском языках. В подготовке издания активно участвовал Владивостокский диггер-клуб, а автор-составитель альбома Сергей Викторович Попов в течение 7 лет руководил восстановлением форта №7 Владивостокской крепости и созданием на его базе экскурсионного объекта.

Презентация альбома состоится в субботу, 30 января, в 12.00 в библиотеке Общества изучения Амурского края по адресу: ул. Петра Великого, 6. Вход свободный. Телефон для справок 48-60-25.

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