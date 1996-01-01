Бывший босс Медведева купил его фотоэтюд за $1,7 млн

Нынешний президент России Дмитрий Медведев превзошел в области искусств своего предшественника - Владимира Путина.

Картину кисти Путина в прошлом году продали на благотворительном аукционе за $1,1 млн. Фото Дмитрия Медведева продано в ночь на 17 января в Санкт-Петербурге за $1,7 млн.

Вырученные средства пойдут на покупку мебели для ветеранов Отечественной войны и оборудование кухни для центра реабилитации алкоголиков. Купил образец президентского фотоискусства Михаил ЗИНГАРЕВИЧ, член совета директоров Ilim Group - компании по изготовлению бумаги, в которой Медведев когда-то работал адвокатом. Господин Зингаревича сообщил, что повесит фото у себя в кабинете. Фотография, снятая Медведевым с воздуха, демонстрирует панораму старинного сибирского города Тобольска.