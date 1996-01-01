История приморского парламентаризма в фотографиях

25 января в музее им. В. К. Арсеньева откроется юбилейная фотовыставка, посвященная 15-летию Законодательного Собрания Приморского края.

2010 год - юбилейный для приморского парламента. Ровно 15 лет назад была избрана Дума Приморского края первого созыва. Именно с этого момента началась история современного парламентаризма региона.

В рамках юбилейных мероприятий в музее им. В. К. Арсеньева 25 января состоится торжественное открытие фотовыставки, посвященной 15-летию Законодательного Собрания Приморского края. Площади лучшего зала музея станут местом экспонирования 100 фотографий, рассказывающих о том, как менялась жизнь края за последние два десятилетия.

В экспозиции будут представлены архивные материалы с первых дней образования законодательного органа Приморского края, фотохроника событий с 1995 по 2010 год, наиболее интересные события политической жизни за последние годы. Посетители смогут познакомиться с уникальными кадрами прошлых лет, увидеть, как принимались законы, по которым сегодня развивается край, узнать, чем живут и как работают депутаты действующего созыва.

Торжественно откроет фотовыставку председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ. Среди приглашенных - депутаты всех четырех созывов, представители общественных организаций, политики, ученые, студенты, политологи, юристы. Почетные гости готовы будут поделиться своими воспоминаниями, комментариями, расскажут о своей текущей работе.

Мероприятие состоится 25 января 2010 года в 16.00 в музее им. В.К. Арсеньева по адресу ул. Светланская, 20.