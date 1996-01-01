Кому поставим памятник во Владивостоке? (Опрос "ЗР")

Во Владивостоке по инициативе дальневосточного филиала фонда "Русский мир" и при поддержке совета по культуре администрации г. Владивостока появится новый памятник. Финансирует проект фонд "Русский мир".

Горожанам изначально предлагалось только выбрать, кому именно из шести кандидатур - Владимиру Арсеньеву, Николаю Асееву, Михаилу Пришвину, Николаю Гончарову, Александру Фадееву и Антону Чехову - будет поставлен памятник. Позже к этому списку "благодаря широкому общественному резонансу" добавился еще Константин СТАНЮКОВИЧ, известный русский писатель, один из основоположников русской литературной маринистики. Свои пожелания горожане могут высказать, отправив письма на электронный адрес webmaster@vlc.ru с пометкой "Памятник" до 12 февраля. "Золотой Рог" обратился к горожанам из числа тех, которым не нужно долго объяснять, кем в истории России и Приморского края были вышеперечисленные люди, с аналогичным вопросом: "Кому бы вы поставили памятник?"

Александр ЗУБРИЦКИЙ, президент дальневосточного филиала фонда "Русский мир":

- Конечно, Чехову. Это великий русский писатель, известный и в России, и за рубежом. Ведь основная идея установки памятника такова: мы часто говорим о том, что Владивосток является центром экономического сотрудничества со странами АТР. К нам по этому поводу раз в месяц приезжают высокие гости из федерального центра, и все мы уже привыкли к такой формулировке. Но как-то забываем о том, что Владивосток - это еще и островок русской культуры. Эту территорию сто лет назад называли Желтороссией, теперь называют Тихоокеанской Россией. Но, как бы ни называли, задача обозначена четко - на этой земле должны быть яркие проявления русской культуры. Так что еще раз вернусь к Чехову - в этом году Россия будет праздновать 150-летие со дня его рождения. И кстати, Владивосток может отметить 120 лет со дня его посещения Чеховым. По предварительным расчетам, основное финансирование проекта возьмут на себя фонд "Русский мир" и "Фонд Андрея Первозванного". У нашего известного скульптора Эдуарда БАРСЕГОВА уже есть эскизы памятника, на этой неделе Совет по культуре администрации г.Владивостока ознакомится с ними подробнее. Что касается места установки, то этот вопрос будет решен на градостроительном совете. Все будет зависеть, на ком именно остановят выбор горожане. Если это будет, например, Фадеев, то нужно изучать места, связанные с его биографией. Если Чехов, то будут рассматриваться совсем другие варианты.

Владимир СОКОЛОВ, директор Приморского краевого музея им. Арсеньева:

- Будь моя воля, я бы поставил сразу два памятника. Первый, конечно, Владимиру Арсеньеву. Не буду перечислять его заслуги перед Приморским краем, просто сошлюсь на мое нынешнее место работы. Второй памятник я бы поставил Антону Чехову. Дело в том, что этот русский писатель в глазах иностранцев ассоциируется с настоящей классической Россией. Россией уровня ТОЛСТОГО и ДОСТОЕВСКОГО. Было бы хорошо, если приезжающие сюда туристы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран, глядя на памятник Чехову, говорили: "Вот русский писатель, значит, это русская земля".

Виктор ГАЛКИН, художественный руководитель Приморского краевого драматического театра молодежи:

- Я бы, конечно, остановил выбор на Арсеньеве. Этот человек был здесь не проездом, он жил и работал в Приморье 30 лет. Своими ногами исходил уссурийскую тайгу, положил начало приморской географии, естествознанию, культуре. К тому же он мне глубоко симпатичен просто как человек и гражданин своей страны… К Чехову я тоже хорошо отношусь… Но все-таки существует пропасть между тем, кто, стоя на берегу Амурского залива, любовался игрой китов, и тем, кто месяцами не вылазил из тайги.

Алла БОЧКАРЕВА, заместитель директора Института Конфуция ДВГУ:

- Арсеньеву, безусловно. Я как русист, по идее, должна душой переживать за русских писателей, но сердцу не прикажешь. Этот человек действительно много сделала для Приморского края. При этом его научные труды касаются не только территории Приморья, мне довелось читать книгу "Путешествие в западный Китай", которая удивила меня дальновидностью. Ученый предвидел современные проблемы этой российской территории: экология, демография, политическое равновесие.

Александр БРЮХАНОВ, директор краевой библиотеки им. Горького:

- Я считаю, что рамка, ограничивающая выбор между этими людьми, изначально неверная. Если разобраться, то Арсеньев был не писателем, а ученым. К тому же у нас отдана дань его заслугам: есть музей его имени, есть мемориальный дом, есть город, названный в его честь. Я также с глубоким почтением отношусь к жизни и творчеству Александра Фадеева. Это был очень искренний и очень чистый человек, служивший идее. Другое дело, что идея в процессе материализации претерпевала изменения и система, ее поддерживающая, ломала людей. Если ставить памятник Фадееву, то молодому Саше Фадееву, а не маститому писателю. Тому парнишке, что был в партизанском отряде то ли Метелицей, то ли Морозко. Если же ставить памятник Чехову, то не тому ялтинско-курортному Чехову, в жизни которого Владивосток был всего лишь пятидневной остановкой в ожидании рейса. А тому молодому человеку, который только что вернулся с Сахалина и взвалил на себя все увиденные ужасы сахалинской каторги… Впрочем, я хотел сказать о другом. Давайте лучше поставим памятник кому-нибудь из тех людей, которые здесь родились, жили, работали и состоялись как известные в России и всем мире люди. Это могут быть не только писатели и поеты, ведь русская культура состоит не только из литературы. Пусть это будет Иван БАСАРГИН, Геннадий ЛЫСЕНКО, Георгий ФАЛЕЦКИЙ, Андрей ПРИСЯЖНЮК, Константин СТЯНЮКОВИЧ, Борис МОЖАЕВ. Памятник нужен тому человеку, в жизни и творчестве которого Владивосток, Приморский край были главными. Чтобы они были творчески вскормлены этой землей и образами этой земли.

Виктор ЛАРИН, директор института истории и археологии народов Дальнего Востока:

- После некоторых размышлений пришел к выводу, что правильнее было бы поставить памятник Арсеньеву. Если подходить строго, то он не был ни литератором, ни ученым. Работал на разведку. Говорят, что современные корневщики, ищущие женьшень, ходят по его топографическим картам. Но именно усилиями этого человека - путешественника и исследователя - Приморский край стал представлен на мировых топографических картах. Земля как бы была, но знаний о ней не было, белое пятно. А что такое белое пятно на карте? Какие чувства можно испытывать к "белому пятну"? Азарт первооткрывателя присущ немногим людям. Сейчас же все в порядке, есть земля и есть общедоступные представления об этой земле.

Борис ЛЕЩИНСКИЙ, писатель, член "Общества изучения Амурского края":

- Арсеньеву. Ко мне как к человеку, написавшему книгу о творчестве Чехова, часто обращаются за идеологическим обоснованием необходимости установки памятника Антону Чехову. Но я понимаю, что вклад Арсеньева в изучение этой земли был значительно большим. Нам должно быть просто стыдно, что во Владивостоке до сих пор нет хорошего памятника этому человеку. Тот маленький бюст, установленный рядом с его мемориальным домом, я за памятник не считаю.

В других беседах с уважаемыми владивостокцами, пожелавшими остаться за кадром, выяснилось, что инициативу "кому поставить памятник" скорее можно отнести к играм на политическом, чем на культурном поле. Если проект финансирует фонд "Русский мир", то памятник может быть установлен только фигуре всероссийского масштаба. Асеев и Фадеев, конечно, хорошо, но Чехов - это русская классика… К тому же деньги фонда могут выделятся только в том случае, если проект соответствует декларируемым уставным задачам. А именно пропаганде русской культуры не только среди русских, но и среди русского мира - русскоговорящих представителей диаспор, проживающих вне территории РФ, и просто иностранцев, интересующихся русским языком. Сюда, как раз, отлично вписываются посылы вроде "Владивосток - экономический и культурный форпост России на Тихом океане". Горожане же, в частности опрошенные и "Золотом Рогом", как на зло дружно голосуют за Владимира Арсеньева. Вам еще интересно, кому в итоге поставят памятник? И все же "ЗР" отправит результаты своего опроса на сайт администрации по указанному адресу… Ну хоть памятник мы можем выбрать?