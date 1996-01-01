КМБ БАНК, банк группы «Интеза Санпаоло», приглашает всех желающих посетить выставку итальянского фотографа Тацио СЕККЬЯРОЛИ «Марчелло и Софи» во Владивостоке.

Экспозиция посвящена двум легендарным актерам итальянского кино – Марчелло МАСТРОЯННИ и Софи ЛОРЕН. Владивостокцы и гости города смогут увидеть уникальные снимки, сделанные на съемочной площадке таких знаковых для кинематографа XX века картин, как «Брак по-итальянски», «Сладкая жизнь», «Подсолнухи» и др. Так же вниманию посетителей представлены постановочные фотографии итальянского мастера. И в этих произведениях автору удалось сохранить равновесие между лиризмом и прозой, игрой воображения и реальностью. Критики называют маэстро «мифотворцем итальянского кино 50-60-ых годов» именно за то, что ему удавалось сохранить равновесие между нелегкой послевоенной действительностью и мифом, ею же порожденной. Таццио Секкьяроли рассказывает нам о звездах, представляя их такими далекими и недоступными и, вместе с тем, такими близкими и земными.

Торжественное открытие выставки состоится 15 января 2010 г. в здании Владивостокского филиала банка по адресу ул. Дальзаводская, 1 и продлится до февраля 2010 года. Вход свободный для всех желающих.