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Суть вещей от Ольги Калюжной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В самом конце уходящего года под мирно падающий снег в галерее современного искусства «Арка» открылась персональная выставка Ольги Калюжной «Суть».

Суть ее творчества - жизнь. Керамика, говорит она, - это тяжело. Ее работы - это ею рассказанные истории - все очень просто, просто и понятно. Не боги горшки обжигают.

Приехав в начале тех же семидесятых во Владивосток, после окончания Одесского художественного училища и проработав несколько счастливых творческих лет на Владивостокском фарфоровом заводе, Ольга Калюжная в 1977 г. отправилась в свободный творческий полет. С тех пор это уже седьмая персональная выставка художника. Ее экспозиция - символ Рождества в галерее «Арка» - вот уже несколько лет они традиционно проходят в это время.

Из-под рук художника, из мягкого куска глины выходят произведения, которые хочется сохранить навсегда. Потому что это рукотворно и истинно, и они вобрали в себя ее любовь.

«В произведения Ольги Калюжной мир в нас и вокруг нас, раздумья о жизни, сложная действительность с ее эмоционально-философской глубиной объединяются у нее в некий символичный образ и тогда образная структура произведений раскрывается через ассоциации, как например, в композициях «Белый город», «Детство золотое», наполняя привычные формы загадками. Представленные на выставке «Дивы» хранят в себе генетические связи, где переплетаются народные истоки, фольклор и мифология. Созданные автором на сплаве фольклорных мотивов и архитепических образов, они как отражение мироощущения художника, ищущего исторические и духовные корни своего народа. В работе «Арабески» (автопортрет) автор размышляет о себе, о творческом начале, где тонкий психологизм и метафоричность образа возводятся в символ. А созданный в соавторстве с мужем, Анатолием Калюжным, «Старый чайник» - не просто предмет, а целый лабиринт ощущений, где переплетены воспоминания, мечты и реальность», - так пишут о работах художника искусствоведы. Их с мужем мастерская - очень большая и очень теплая. Мастерская полна скульптур, которые издавна обитали там. Там, в мастерской, висят крепкие полки, на одной - ряд белых глиняных графинов, на другой - японская керамика, еще одну украшает серия блюд «Тихая охота», где с неповторимой авторской интонацией, очень мудро, с большим юмором и любовью изображены три дамы, собирательницы грибов, все вместе и каждая по отдельности. Со всех этих скульптур стирают пыль как раз перед самым Рождеством. Рождество, она, ее искусство - абсолютная надежность.

Природа, дом, кошки, собаки, мысли и чувства, детство, родной город, ценность человеческой жизни - здесь все имеет свой смысл и напоминает нам о Рождестве и абсолютной надежности всего сущего. Выставка работает до 26 января 2010 г.

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