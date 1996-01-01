Яков Семенов первым поверил в будущее Владивостока

…Проходили последние дни декабря 1861 г. Год принес много нового. Был назначен первый начальник поста Владивосток лейтенант Евгений Бурачек. Открылась первая лавка Амурской торговой компании, появились первые гражданские жители. Началось строительство церкви во имя «Успенья Пресвятой богородицы». И вот, наступило 24 декабря, день, когда с появлением первой звезды завершается строгий Филипповский пост и наступает праздник Рождества Господня.

Гостеприимным хозяином встречи Рождества был прибывший во Владивосток в том же 1861 г. и решивший надолго обосноваться в нем приписанный к Николаевскому купеческому обществу Яков Лазаревич Семёнов.

Начал мальчиком

Сам он был родом с верховьев Енисея, и знакомство с торговлей начал мальчиком (была и такая должность) в абаканском магазине сибирского купца Кузнецова. Расторопность юноши отметили и порекомендовали хозяину на должность помощника приказчика в Амурское отделение кузнецовского Торгового дома. В 1856 г. он уже представляет этот дом в Николаевске. В 1858 г. Яков расстается с Торговым домом Кузнецова, приписывается к Николаевскому купеческому обществу по разряду мелких торговцев (на гильдию капиталов не хватило) и начинает заниматься разъездной торговлей в Зауссурийском крае.

Это была очень распространенная форма торговли в таежных, малонаселенных местах. В основном этим занимались китайские торговцы Маньчжурии. Поселившись у военного поста в бухте Св. Ольги, Яков в течение двух лет с работником и двумя вьючными лошадками обошел почти что все среднее Приморье. Привезенные из Николаевска ткани, посуду, охотничьи ружья и ножи он обменивал у гольдов, удехейцев и тазов на меха. Когда ему сообщили, что в южном Приморье появились русские военные посты, он решил попытать счастья на новом месте. Уже с Амура, общаясь с китайцами, постепенно овладел китайским языком (пекинским диалектом) и потому надеялся заняться торговлей и с Китаем.

Первый землевладелец

В пост Владивосток он с женой и сынишкой прибывает в 1861 г. на шхуне Амурской торговой компании «Святой Феодосий» вместе с ее приказчиком Богачевым. Первому гражданскому жителю и предпринимателю первый начальник поста лейтенант Бурачек смог выделить лишь одну комнату в казарме. Оказывать помощь ему приказали Амурской торговой компании.

В 1862 г. начальник поста совершает первый землеотвод, и Яков Семёнов становится первым землевладельцем. Ему отвели участок под усадьбу рядом с домиком начальника поста и большой участок на берегу небольшой бухты Амурского залива. Так в топонимике поста появились: Семёновский покос, бухточка стала Семёновским ковшом, а дорога, по которой из нее в пост привозили доставленное морем, получила название Семёновского взвоза. Потом покос, возвращенный городу, стал Семёновским базаром, ввоз - улицей Семёновской, но бухточка так и осталась Семёновским ковшом.

В 1863 г. в связи с ликвидацией компанейской лавки, Семёнов скупил за гроши остатки ее товаров и, распродав всё, лавку в посту закрыл. К тому времени он, как писалось в официальных отзывах, «обзавелся полным хозяйством и оседлостью». Появились и конкуренты. В посту открыли лавки, перебравшиеся из Китая торговцы Кунст и Альберс, и Семёнов решил занять новую торговую нишу.

Морская капуста - дело прибыльное

Еще в заливе Св. Ольги он познакомился со скупщиками морской капусты и понял прибыльность этого дела. Семёнова давно привлекали внешний рынок и его высокая доходность. В 1862 г. они с Бурачеком пытались побывать на Хунчуньской ярмарке, но попасть на нее им не удалось. Маньчжурские власти въезду в город русских купцов решительно воспрепятствовали, но эта помеха предприимчивого торговца не остановила.

Из воспоминаний Семёнова:

«Осенью 1864 г. купил я от промышленников морскую капусту и отправился в Шанхай на зафрахтованных парусных судах, но этот первый опыт был неудачным».

На месте Яков Лазаревич выяснил, что вся оптовая продажа капусты идет через северокитайский порт Чифу. Пришлось товар перегружать на английское попутное судно. Расходы за полученную «науку» съели всю прибыль. На следующий год он начал собственный промысел водоросли. Потом, загрузив германскую шхуну «Тэлли» добытой капустой и трепангами, Семёнов отправился прямо в Чифу. Удачно сбыв товар, он покрыл не только прошлогодние убытки, но и получил приличный доход.

Так Яков Лазаревич становится во Владивостоке первым купцом - предпринимателем. От залива Святой Ольги до реки Туманная были разбросаны его промыслы. С 1865 г. он в порту и первый русский судовладелец. На собственной шхуне «Эмилия» он обходит побережье, проверяя работу добытчиков морской капусты и трепанга. Всюду нужен хозяйский глаз. Потом все добытое будет продано в Китае. Но дело только развивается.

Прибывший в 1867 г. в наш город путешественник штабс-капитан Н. Пржевальский заносит в экспедиционный дневник:

«Из русских купцов только один, живущий во Владивостоке, занимается торговлей морской капустой, да и то в небольших размерах».

Яков Семёнов дело только разворачивал, но видел его перспективность и потому писал:

«Что касается развития промысла и сбыта русской морской капусты в будущем, то с распространением ее в Китае и увеличением числа потребителей, на что есть некоторые данные, можно надеяться на ее увеличение...».

Постепенно состояние торговца растет. В 1867 г. он приписывается ко второй гильдии и получает право именоваться во всех официальных бумагах «Яков Лазаревич Семёнов».

В 1878 г. начинает заниматься и рыбопромышленной деятельностью. Балыки и икра с промыслов Семёнова пользуются большим спросом, и дипломы разного рода выставок тому подтверждение. Расширение дела потребовало дополнительных капиталов, и потому Яков Лазаревич создает с англичанином Демби фирму «Семёнов и К.». Ей принадлежат золотые прииски, она занимается рыбным промыслом, марикультурой (морская капуста, трепанги), поставками для казны и сбытом морепродуктов и капусты в Китай. Шхуны компании перевозят пассажиров и доставляют товары в самые отдаленные поселки побережья Приморья и Сахалина.

Яков Лазаревич был первым из владивостокских предпринимателей, кто имел свое представительство в г.Хокадате на о.Хоккайдо (Япония). Практически он был агентом русских судоходных компаний на этом острове Японии.

Общественный староста

С первых лет жизни во Владивостоке Семенов занимается общественной деятельностью. В 1869 г. жители поста избирают его временным, а в 1870 г. постоянным Общественным старостой. С ведением во Владивостоке в 1675 г. Городового положения и после проведения первых выборов до последних дней жизни он является гласным городской думы. С переводом Областного правления из Хабаровска на берег Золотого Рога становится в нем непременным членом торговой депутации и членом статистического комитета. И потому к своей фамилии Семенов получил право добавить: потомственный почетный гражданин и купец первой гильдии. По наследству, кроме капитала, передавались только эти звания, ограждавшие от многих административных неприятностей.

23 февраля 1913 г. Якова Семенова не стало. Дума почтила память своего старейшего гласного вставанием и минутой молчания.