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Экстремалы-режиссеры. И кинозвезды
В субботу, 19 декабря, в театрально-концертном комплексе "Андеграунд" ВГУЭС состоится пятый, юбилейный фестиваль туристических и приключенческих фильмов "Я шагаю по Земле". Начало мероприятия в 12.00.
В фестивале будут участвовать туристы, экстремалы и просто любители активного отдыха. За прошедший год они побывали в разных уголках России и мира, где и были сняты фильмы. Формат фестиваля любительский, фильмы присылают со всех сторон России: Северной Осетии, Хабаровска, Тамбова, Казани, Зеленогорска, Владикавказа. Но большинство "режиссеров" все же местные - искатели приключений из Владивостока, Арсеньева, Находки, Уссурийска. Показ разделят на три части. В первом и втором отделениях представят сюжеты конкурсной программы. В последней части будут продемонстрированы внеконкурсные картины. Например, будет представлен сплавной фильм о прохождении тяжелейшей в мире реки Арун в Гималаях.
"Наш фестиваль - это прежде всего встреча старых друзей, - рассказывает директор фестиваля Татьяна Кирина. - Люди рассказывают о своих приключениях, делятся опытом, впечатлениями". Татьяна, кстати, сама непревзойденная экстремалка. Мастер спорта по водному туризму, победитель многих международных соревнований. По должности председатель федерации рафтинга Приморского края, она в этом году водила молодое поколение на сплав по горной реке Акишма на севере Хабаровского края. Об этом походе тоже сняты фильмы.
Картины будут оцениваться в категориях "Короткие фильмы" (10-15 минут), "Ролики" (2-4 минуты), а также "Профессиональное кино для широкого показа". "В этом году мы чуть-чуть отошли от традиции награждения, - продолжает Татьяна Кирина. - Не будем вручать приз зрительских симпатий, ведь люди не смотрят все подряд: общаются, выходят. Поэтому сложно объективно оценить, какой фильм достоин такой награды. Но зато появилась новая номинация - "Гран-при". Она будет вручена в категории "Короткометражные фильмы".
Конечно, развернется и масштабная туристическая тусовка. В одно место на один день съедутся все самые непоседливые представители общества: альпинисты, парашютисты, пешеходники, сплавщики, джипперы, байкеры, спелеологи и т.д. Естественно, и фильмы будут такими же разнообразными. Группа из Хабаровска, например, искала окаменевший лес в одной из бухт своего края. Миллионы лет назад лес был поглощен вулканической лавой, но все эти годы подмывался морем, поэтому путешественники искали статуи деревьев. И нашли! Из Владикавказа прислали фильм о путешествии в Алтай, на таинственное плато Укок. Здесь в 1993 году во время археологических раскопок было обнаружено, как говорит легенда, возможное место расположения древней инопланетной базы. Но, если отложить легенду, здесь действительно были найдены захоронения, и что потрясает: самая настоящая мумия. Женщина с европейской внешностью, не свойственной местным жителям. Как ее окрестили ученые, принцесса Кадын. Кстати, будет представлен фильм единственной на Дальнем Востоке детской киностудии в Находке. Дети сняли ленту с историческим уклоном про острова залива Петра Великого.
Не преминул заявиться и так уже всем известный байкер Синус. Он тоже выступит со своим фильмом. Из гостей также будет Александр Потоцкий, странствовавший по Азии 22 месяца! Это полная "автономка" вдали от Родины. В перерывах между показами будут "посиделки у костра", истории, байки. Приглашено много бардов. В фойе организуется туристическая фотовыставка и презентация местных клубов экстремалов. Зрители заодно могут узнать всю информацию о них и присоединиться к путешественникам нашего края. А на следующем фестивале уже быть героем фильма.
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