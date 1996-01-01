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Рождественский вернисаж "В поисках изумрудов" в галерее Portmay

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В галерее PORTMAY 18 декабря начинает работу традиционный Рождественский вернисаж "В поисках изумрудов", в котором участвуют почти 30 художников и представлено порядка 50 произведений.

В экспозиции выставки таится немало чудесного, загадочного, ведь не для того ли и существуют праздничные карнавалы, чтобы на какое-то время преобразить окружающий привычный мир, сорвать с него покров обыденности, чтобы вдруг обнаружить под ним невиданные ранее цвета и пространства, иные небеса и другие пейзажи… Как, например, это происходит в большом сверкающем полотне Ильи Бутусова, которое и подарило название выставке.

Как и в прежние годы, Рождественский вернисаж состоит из двух частей: первая представляет произведения, которые можно назвать реалистическими, а вторая - это работы авторов, чье творчество связано с самыми различными направлениями современного искусства. И, пожалуй, Николая Большакова можно с полным правом определить как верного наследника живописных традиций. Его картина "Тихий вечер", наполненная светом осеннего заката, элегической грустью родного пейзажа, рождает светлое воспоминание об отечественном искусстве даже не прошлого, а девятнадцатого века.

Поразительно красив белый цвет русского Рождества в работе Вениамина Гончаренко "Натюрморт с чайником". Представленные картины этого мастера - это словно символ самого Рождества, живопись, рождающая радость сама по себе. Эту роскошь глубокого цвета несут в себе и гуаши Валентины Арзамазовой.

Надо отметить, что ностальгические мотивы, очень личные, прочувствованные, проявились на вернисаже, словно вызванные к жизни самим праздником Рождества, который освещает детство каждого. И картина Анны Щеголевой "Автопортрет из детства", пожалуй, самая обаятельная рождественская сказка этой выставки.

Естественно, на Рождественском вернисаже невозможно обойтись без маскарада и озорства как в смысле сюжетов, так и в плане их художественного воплощения. Веселый рисовальщик и блестящий живописец Владимир Погребняк, как всегда, превращает самые привычные, казалось бы, эпизоды жизни в гротескные, анекдотичные, карнавальные по своей художественной сути картины.

Целое рождественское окно, то есть именно оконную раму с расписанным стеклом, представил Андрей Обманец, художник, вообще склонный к ироничной игре и выдумке. По сути, он представил сценки и пейзажи, которые можно увидеть из окон Владивостока, или, наоборот, в самих окнах, особенно рождественских. Вот, например, одна из них, представляющая собой веселую компанию из поддатого мужичка и его кота-собутыльника, что празднуют в картине Екатерины Кравцовой "Напополам".

Подбор абстрактных произведений на нынешнем Рождественском вернисаже обширен и весьма впечатляет разнообразием индивидуальных стилей. Работы Геннадия Омельченко отличаются чистотой и ясностью композиции, музыкальным звучанием всего строя произведения. Его изумрудная "Архитектоника живописи" и красно-желтая "Композиция № 8" одновременно и случайны и математически точны, как морозный узор на рождественском окне, сквозь который проникает идущий изнутри свет. В этом смысле абстракции Валерия Шапранова из его серии "Безграничное число" более стихийны, свободны, в них живет внезапная красота и энергия интуитивного движения чувства и кисти. Но настоящий провал в зазеркалье рождественского праздника можно испытать, остановившись перед полотнами Сергея Дробнохода "В поисках сна" и "Осеннее путешествие". Живопись автора увлекает и затягивает не только игрой и ритмом контуров и силуэтов, но и пространствами - океанскими и небесными, что вдруг приоткрываются в изменчивой композиции этих произведений.

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