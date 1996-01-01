Уже несколько лет этот 29-летний бродячий поэт, как он сам себя называет, ходит по стране с севера на юг и с востока на запад, сочиняя стихи, записывая и фотографируя жизнь простых людей в естественной, так сказать, среде обитания.

Нынешней осенью попытался еще и снять фильм о своих странствиях, однако не повезло - в сибирском городе Омске воры украли у путешественника рюкзак с палаткой, ноутбуком и видеокамерой.

Путешествия для Александра стали неотъемлемой частью существования. Он странствует уже 12 лет. И это не увлечение в свободное от работы время, а образ жизни. Из Владивостока он намерен отправиться далее "на севера". 17 сентября он стартовал из Адлера, через три месяца добрался до Приморья. Теперь путь его пройдет через Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан, Тикси и далее на Диксон. В общей сложности Александр планирует преодолеть более 27 тысяч километров.

Страсть к путешествиям у него проснулась в детстве, когда он жил в Находке. В 8 лет сбежал из детдома, прихватив одеяло, спички, нож. "Решил добраться до Индии, потому что очень захотелось увидеть Маугли", - объясняет он сегодня причину своего поступка. Но в Индию не попал, пацана поймали через два с лишним месяца в Китае, примерно в 70 км от советско-китайской границы. "Всех удивляло, как я смог пересечь границу. Да просто пролез под колючей проволокой и пробежал по контрольно-следовой полосе. Следов там не осталось, видимо, я был настолько легким. По дороге заходил в села и показывал местным жителям жестами, что хочу есть. Китайцы видели чумазого голодного мальчишку и подкармливали. Но в конце концов меня "сдали", - рассказывает Александр.

Много лет спустя - новое путешествие. На этот раз в поисках своих родственников отправился на Украину автостопом. Александр родом из Луганской области, родители в раннем детстве привезли его на Дальний Восток. А когда отец погиб при пожаре, мать стала крепко выпивать, мальчик попал в детдом. Родных на Украине не нашел, кто был - умерли. С Украины он перебрался в Липецк, женился. Но уже через год развелся и решил вернуться во Владивосток. Здесь и понял, что без путешествий не может. С 2004 года увлечение стало основным его делом.

Александр странствует, чтобы увидеть, как он говорит, "дальние дали", посмотреть, как живут люди. По пути собирает мифы, предания, пишет стихи. Интересуется народной медициной. За эти годы он побывал на Украине, в Молдавии, Прибалтике, Средней Азии, Монголии, в странах Восточной Европы. Стал членом Русского географического общества. Теперь по месту прописки в липецком общежитии его не застанешь. Последний раз заезжал туда в прошлом году 9 марта. И особо по этому поводу не печалится. "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз", - говорит путешественник словами из песни, грустно добавляя: "Хоть и нет его уже".

Приезжая в новое место, ставит палатку, либо живет у знакомых, которых за эти годы набралось немало. Во Владивостоке Александра приютили байкеры из клуба "Русские Самураи", предоставив ему койку в вагончике на Орлиной сопке. Чтобы добыть средства к существованию, иногда устраивается на работу. На Украине как-то был слесарем по ремонту сельхозтехники, в Крыму работал на виноградниках, в Молдове - на табачной плантации, трудился на стройках. Проходя по деревням, предлагает дрова наколоть. Летом и осенью он ловит рыбу, собирает грибы. Кроме того, страннику помогают попутчики, водители, знакомые и незнакомые - кто деньгами, кто вещами, снаряжением.

Не обходится и без серьезных неприятностей, вроде той, что случилась в Омске, однако страсть к путешествиям не отпускает. И когда внутреннее чувство говорит ему "пора", парень собирает свой рюкзак и вновь выходит на дорогу. "Если вы решили путешествовать автостопом, то, чтобы водители останавливались, вы должны выглядеть как путешественник: в яркой одежде, с рюкзаком за плечами, и, самое главное, быть честным", - говорит Александр Скобелев-Зотов.