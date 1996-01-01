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Улицы. Ступени. Корабли
Во владивостокской галерее "Арка" прошла выставка работ Сергея ЧЕРКАСОВА. Новые серии пейзажей приморской столицы продолжают главную и любимую тему мэтра. Городские улицы и морские пейзажи изобилуют скрытым смыслом, и каждый зритель соотносит свое пространство, свой поток времени с теми, что живут в его картинах.
Представленный мастером новогодний календарь – а по сути полноценное художественное произведение – очередное признание Владивостоку в любви. 13 репродукций с натюрмортами и пейзажами такого знакомого и одновременно незнакомого города подтверждают простое, но очень точное изречение: "Все имеет свою красоту, но не всякий ее видит…" и дарят возможность целый год предаваться воспоминаниям об оставленных мгновениях ушедшего года…
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