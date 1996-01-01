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"Хрустальные" состязания
В Хабаровске и Магадане в декабре пройдут конкурсы ледовых скульптур. "Амурский хрусталь" состоится в Хабаровске уже в 7-й раз. Тема нынешнего творческого состязания – "Зимняя сказка".
С 25 декабря работами можно будет любоваться на главной аллее городского парка отдыха. Как и прежде, при работе над сказочными изваяниями художникам разрешается применять только лед и воду, запрещено использовать искусственные опоры, декоративные украшения и цветную подкраску льда. Скульпторы, занявшие 1-2-е места, будут представлять Хабаровск на Харбинском фестивале ледовой и снежной скульптуры в 2011 году.
А в столице Колымы в середине декабря стартует III Международный конкурс ледовых скульптур "Магаданский хрусталь". Каждому участнику предоставят ледяной блок объемом от двух до пяти кубических метров, а готовые работы будут оснащены специальной подсветкой. Конкурсные мероприятия пройдут с 18 по 23 декабря, а итоги будут подведены 25 декабря.
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