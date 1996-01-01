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Единый город художника Мечковского
8 декабря в галерее современного искусства "Арка" открылась 13-я по счету персональная выставка Всеволода МЕЧКОВСКОГО "СеМечко - на четверть века глубже".
Мечковский приехал во Владивосток ровно 25 лет назад, 28 октября 1984 года, но ведь задача семечка не только углубиться, но и прорасти новыми побегами. Поэтому работы, которые показаны, могут быть объединены названием "Свежие всходы", все они написаны в период 2003-2009 гг., зритель их практически не видел.
Это необычно-двухслойная выставка, включающая три панорамы "Город. Природа. Человек" под потолком галереи, на фоне которых разворачиваются действия картин. Почему эти три составляющие? Потому что в творчестве Мечковского присутствуют город, природа и человек. Впрочем, он отличный художник, суровый и резкий.
Перед нами Город: Семеновский ковш, Тигровая сопка, панорама моря, залив, стадион "Динамо", мыс Песчаный.
Природа: Мечковский рисовал приморские джунгли как свою "Панораму мечты", про которую ему рассказывала Татьяна Жукова (приморская художница) в начале 80-х в далеком Днепропетровске - лианы растут, баобабы, обезьяны по ним прыгают, тигры по улицам ходят.
Человек: людей изображают куклы, такие из деревянного шарика вместо головы и рука в роли тела: охотник с собакой, принцесса, Георгий Победоносец, поэты и крестьяне - такой вот старый кукольный театр - руками показать человека, самым чувствительным из "инструментов".
Мечковский рисует единый город, живой; рисует энергию людских образов - диких и реальных одновременно. Человека, живущего в сказке. Так, как он его пишет, никто другой не напишет - это сказочный образ города Мечковского, города, залитого луной и солнцем. Где зарождается этот знаменитый солнечный ветер? Откуда он берется? Мечковскому хотелось бы захватить его с собой, проследить весь его путь, изобразить людей, ощутивших на себе его действие: в кафе, в кровати, на улице...
Художник сумел прикоснуться к городу с любовью, деликатностью и безразличием этого ветра. Его город потрясает своей ирреальностью, это жизнь какого-то города, который на что-то похож, что-то напоминает, с чем-то ассоциируется.
Есть город Мечковского - это его фантастическая реальность. Возле кинотеатра "Океан" художник увидел носорогов, тянущих на себе сфинкса. Все это фантастическая природа Владивостока - быть диким городом и в то же время быть так обжитым людьми. Очень непростым, очень магическим и заколдованным городом.
Город как человек, и, как к человеку, к нему можно подобрать тысячу определений. Есть города-женщины и города-мужчины. У Мечковского Владивосток - город-женщина, колдунья, ослепительная женщина, вернее, множество женщин.
В круговерти воспоминаний художника, встреч и вымышленных образов сплетается выставка, отражение реальности и фантазии. Достаточно нам оглядеться по сторонам, чтобы увидеть уже готовые картины - комические и парадоксальные, гротескные или откровенно веселые и смешные. Ему всегда надо придать всему смысл и выразительность.
У него всегда получаются персонажи: типажные, колоритные, выразительные, всегда находящиеся в образе. Они преследуют его повсюду. Любит ли он своих персонажей, как любит линии? А нам остается лишь взирать на то, что неизменно и вечно: синее море на фоне лазурно-голубого неба, любовь, отношения, ветра и звезды.
Мечковский показался мне неуловимым и недоступным, но тем более удивительным и привлекательным.
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